NBS ģenerālis izklāsta detaļas par Latgalē eksplodējušo dronu: lūk, kas par to ir un nav zināms 31
Patlaban nav pierādījumu, ka Latgalē nokritušais un ar kaujas galviņu bruņotais drons būtu apzināti virzīts Latvijas virzienā, trešdien žurnālistiem teica Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis.
Ģenerālis arī vērsa uzmanību, ka ar iekšdedzes dzinēju aprīkotā drona lidojuma augstums bijis diezgan zems, kas izskaidro, kāpēc tas bija ārpus lielajām radaru sistēmām.
Par drona izcelsmes valsti ģenerālis negribēja spekulēt, līdz ar to viņš nevarot apstiprināt, vai tas ir Krievijas, vai Ukrainas drons. “Patlaban nav pierādījumu, ka tā būtu specifiski organizēta operācija no Krievijas,” uzsvēra ģenerālis.
Jau ziņots, ka Latvijas gaisa telpā šonakt ielidojušais drons Krāslavas novadā eksplodējis aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, aģentūrai LETA atklāja novada pašvaldības civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis.
Negadījums noticis aptuveni kilometra attālumā no Svarinciem, kas ir Svariņu pagasta centrs. Incidenta vietai tuvākā sādža atrodas apmēram 300-400 metru attālumā.
Gaisa spēki identificējuši ārvalsts bezpilota lidaparāta ielidošanu Latvijas gaisa telpā no Krievijas. Agrīnās brīdināšanas sistēmās konstatēta eksplozijai līdzīga skaņa Krāslavas novadā.
Notikuma vietā atrastas drona atlūzas. Notikuma vietā atrodas Nacionālo bruņoto spēku, Valsts policijas un Valsts robežsardzes vienības.
Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju un Latvijas gaisa telpas drošībai nav konstatēts, pauž ministrija un atzīmē, ka civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīts bojājums civilajai infrastruktūrai.
vLA.LV sazinājās ar novada pašvaldības civilās aizsardzības organizatoru Aivaru Belkovski, kurš uzsvēra, ka “panikas nekādas nav, viss ir labi – cilvēki saprot, kas ir noticis. Pašvaldība strādā, bruņotie spēki strādā, tāpēc nav pamata nekādam uztraukumam. Šobrīd viss ir kārtībā.”