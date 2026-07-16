ASV izlūkdienests atklāj satraucošu informāciju: zināms, cik ilgi Krievijas jauniesauktie izdzīvo frontē 0
Krievijas armijas zaudējumi Ukrainā joprojām ir milzīgi, un jaunākie ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) vērtējumā redzams, ka frontē situācija ir satraucoša. CIP direktors Džons Ratklifs paziņojis, ka ASV izlūkdienestu rīcībā esošā informācija sakrīt ar publiski pieejamajiem ziņojumiem – Krievijas jauniesauktie karavīri, nonākot kaujas laukā Ukrainā, vidēji izdzīvo vien 20 līdz 30 minūtes.
Par to, atsaucoties uz Ratklifa teikto, vēsta Bloomberg.
Pēc CIP direktora teiktā, viens no galvenajiem iemesliem ir straujā Ukrainas bezpilota lidaparātu attīstība. Droni kļūst arvien precīzāki, lētāki un tiek ražoti lielā skaitā, būtiski mainot kara gaitu.
ASV amatpersonas lēš, ka Krievija katru nedēļu zaudē aptuveni 7000 karavīru. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš norādījis, ka vairāk nekā 80% ienaidnieka mērķu tiek iznīcināti ar dronu palīdzību.
Ņemot vērā šo pieredzi, Ukraina turpina strauji palielināt bezpilota lidaparātu ražošanu, tiek runāts par 10 miljoniem dronu gadā, bet nākotnē šo apjomu plānots dubultot līdz 20 miljoniem.
Ratklifa izteikumi izskan laikā, kad ASV un tās sabiedrotie apspriež papildu finansējumu Ukrainas dronu programmām. Vašingtonu interesē ne tikai pašu bezpilota lidaparātu piegādes, bet arī Ukrainā izstrādātās tehnoloģijas, tostarp mākslīgā intelekta risinājumi, kas ļauj droniem efektīvāk identificēt un iznīcināt mērķus.
Militārie novērotāji norāda, ka tieši plašā dronu izmantošana ir būtiski mainījusi situāciju frontē. Ja iepriekš Krievija lielos zaudējumus spēja kompensēt ar arvien jaunu karavīru nosūtīšanu kaujā, tad tagad šī taktika kļūst arvien mazāk efektīva.
Mūsdienu kaujas laukā slikti sagatavoti karavīri tiek ātri pamanīti, izsekoti un pakļauti triecieniem, ievērojami samazinot viņu izredzes izdzīvot.