Kad pirkt biļetes, bet kad doties ceļā? Eksperti nosauc lētākās dienas lidošanai 0
Populārā vietne Skyscanner iesaka ceļotājiem, kuri meklē budžetam draudzīgu atvaļinājumu, rūpīgi izvēlēties nedēļas dienas plānotajiem lidojumiem. Ceļotāji, kas ar nepacietību gaida vasaras brīvdienas, vienmēr meklē veidus, kā ietaupīt uz aviobiļetēm. Izrādās, ka izvēlētā nedēļas diena, kad doties ceļā, arī var būtiski ietekmēt cenu.
Ceļojumu meklēšanas platforma Skyscanner savā blogā norāda, ka vēsturiski aviobiļešu cenu tendences rāda to, ka lētākus piedāvājumus biežāk iespējams atrast nedēļas sākumā. Kā skaidro uzņēmums, dažas aviokompānijas atlaides publicē pirmdienu vakaros vai pirmdienu pēcpusdienās, kas nozīmē, ka nedēļas sākumā cenas var īslaicīgi būt zemākas. Taču, nedēļai virzoties uz brīvdienu pusi un pieaugot pieprasījumam, biļešu cenas parasti kāpj.
Neskatoties uz to, lidošanai izvēlētā diena ir tikpat svarīga kā biļetes iegādes brīdis. Skyscanner dati rāda, ka visizdevīgākās dienas ceļošanai parasti ir otrdienas un trešdienas, jo tieši tad pieprasījums ir zemāks, un līdz ar to arī cenas bieži vien ir draudzīgākas ceļotāju maciņiem.
Savukārt piektdienas, svētdienas un pirmdienas parasti ir dārgākas, jo tās sakrīt ar biznesa ceļojumiem un nedēļas nogales atpūtas braucieniem, kad daudzi steidzas mājās.
Aviokompānijas mūsdienās izmanto dinamiskās cenu noteikšanas sistēmas, kas nozīmē, ka biļešu cenas var mainīties ļoti bieži – atkarībā no pieprasījuma, rezervācijām un atcelšanām. Tāpēc Skyscanner iesaka lidojumus īsajiem maršrutiem plānot vienu līdz trīs mēnešus iepriekš, bet tālajiem ceļojumiem – divus līdz sešus mēnešus pirms izlidošanas.
Lai gan dažkārt cenas var samazināties arī pēdējā brīdī, biežāk tās tomēr pieaug, tuvojoties ceļojuma datumam. Ceļotājiem ieteicams izmantot arī cenu brīdinājumu funkcijas, ko piedāvā dažādas platformas, lai saņemtu paziņojumu brīdī, kad biļetes cena krītas.
Līdzīgus secinājumus apstiprina arī citi ceļojumu meklēšanas servisi, piemēram, Kayak. Tā dati liecina, ka Eiropas iekšējos reisos visizdevīgākās dienas ir otrdiena izlidošanai un trešdiena atgriešanās reisam. Ja īsāks ceļojums šķiet pārāk ierobežojošs, arī ceturtdiena bieži vien ir lētāka alternatīva. Savukārt nedēļas nogales ceļojumi konsekventi saglabājas kā visdārgākie.
Attiecībā uz tālajiem starptautiskajiem lidojumiem tendences ir līdzīgas – nedēļas vidū ir cenu kritums, bet piektdienu un sestdienu izlidojumi parasti ir visdārgākie. Dažos gadījumos vislētākais variants ir pat nedēļas vidus ceļojums “no trešdienas līdz trešdienai”.