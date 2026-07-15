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Pasaki, kurā Latvijas novadā tu dzīvo, un mēs pateiksim, kas tev par to “draud” 0

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kokteilis.lv
7:48, 15. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai vieta, kurā dzīvojam, var ietekmēt mūsu raksturu? Numeroloģijā uzskata, ka nozīme ir ne tikai cilvēka vārdam un dzimšanas datumam, bet arī vietas nosaukuma skanējumam, burtu ritmam, apkārtējai videi un pat tam, kur konkrētais novads atrodas Latvijas kartē.

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Šis, protams, nav jāuztver kā absolūta patiesība. Drīzāk kā izklaidējošs skatījums uz Latvijas novadiem caur numeroloģijas un simbolikas prizmu. Saraksts veidots alfabēta secībā, lai katrs var viegli atrast savu novadu un pārbaudīt, kas tad viņam “draud”. Šķir uz sāniem un atrodi savu novadu!

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