FOTO: Rimi publicitātes attēls

“Kase jau pārskaitīta!” Pircēju pārsteidz atteikums pieņemt skaidru naudu 0

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LA.LV
19:00, 16. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

LA.LV redakcijā ik pa laikam nonāk lasītāju stāsti par pieredzēto Latvijas veikalos. Vieni sūdzas par produktu kvalitāti, citi – par apkalpošanu un noteikumiem, kas pircējiem šķiet nesaprotami. Šoreiz plašu diskusiju sociālajos tīklos izraisījis kādas sievietes stāsts par atteikumu pieņemt skaidru naudu veikalā “Rimi” divas stundas pirms tā slēgšanas.

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Sociālo mediju platformā “Threads” Sintija raksta: “Pamēģināšu šeit, jo es tomēr gribētu dzirdēt atbildi vakardienas situācijai. Labvakar, @rimi.latvija! Kas tas par joku, ka pie kases nepieņem skaidru naudu 20.00 vakarā, jo “kase jau pārskaitīta”, lai gan veikals strādā līdz 22.00? Ko nozīmē vecākas pārdevējas (?) teiktais, ka viņiem “tiesības atteikt maksāšanu ar skaidru naudu”?”

Arī citi diskusijas dalībnieki dalījās savā pieredzē.

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Kāds lietotājs raksta: “Bet vajag paprasīt normatīvos aktus, kur tas uzrakstīts. Pats strādāju veikalā un zinu, ka skaidra nauda un kartes jāpieņem līdz veikala darba laika beigām. Kasi var slēgt tieši darba laika beigās, kad jāizprintē dienas kases ieņēmumu čeks.”

Savukārt Māris komentāru sadaļā ironizē, ka līdz plkst. 20.00 visi “alkāni” jau esot iepirkušies un veikalu var slēgt.

Arī Sanda raksta: “Oo. 20.00 jau ir rekords. Man ir atteikts 21.30.”

Madara atgādina, ka pašapkalpošanās kasēs daudzviet iespējams norēķināties arī ar skaidru naudu.

Tikmēr Kaspars norāda, ka nepatīkamu attieksmi izjūt arī citās situācijās: “Pamēģiniet pusdeviņos palūgt, lai gaļu samaļ, uz jums skatīsies kā uz jukušo un pasūtīs trīs mājas tālāk.”

Savukārt Dainis uzskata: “Stabils likuma pārkāpums, ir vērts sūdzēt šo kantori un darbiniekus Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Pamata maksāšanas līdzeklis skaidra nauda. Kartes ir tikai pakalpojuma ērtībām.”

Ar savu pieredzi dalījās arī citi pircēji. Kāds komentētājs raksta: “Rimi vairs nav Rimi, kādu mēs to pazinām ilgu laiku. No rīta darbojās tikai pašapkalpošanās kases (acīmredzot darbinieku trūkums), zāles iekārtojums šķiet diezgan haotisks un nepārskatāms, darbinieku atsaucība arī ievērojami mazinājusies.

Tajā pašā laikā cenas saglabājušās un pat pieaugušas. Paredzu Rimi ievērojamu apgrozījuma kritumu tuvākā gada laikā, jo pastāvīgie klienti aizplūdīs uz citiem veikalu tīkliem. Kādreiz Rimi izvēlējos dēļ ērtības, pārskatāmības un apkalpošanas kultūras.”

Ko nosaka likums?

LA.LV, iepazīstoties ar publiski pieejamajiem normatīvajiem aktiem, neatrada tiesību normu, kas ļautu veikalam darba laikā atteikties pieņemt skaidru naudu tikai tādēļ, ka kase jau ir pārskaitīta. Vienlaikus normatīvie akti arī neparedz konkrētu regulējumu par kases slēgšanas laiku veikala darba dienas ietvaros.

Lai noskaidrotu, vai aprakstītajā situācijā veikala darbinieki rīkojušies atbilstoši uzņēmuma iekšējai kārtībai un normatīvajiem aktiem, kā arī vai pircējam darba laikā drīkst atteikt norēķinus skaidrā naudā, LA.LV ir nosūtījis jautājumus “Rimi Latvija”. Saņemot uzņēmuma atbildi, rakstu papildināsim.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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