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Atrasts nav zagts? STOP! 7 atrasti priekšmeti, ko nekādā gadījumā nevajag nest mājās 0

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LA.LV
10:07, 16. jūlijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Katram priekšmetam, kā uzskata ezotēriķi, piemīt sava enerģētika. Lietas, kas ilgstoši bijušas pie cilvēka, it kā uzsūc viņa domas, emocijas, pārdzīvojumus un pat nelaimes. Tieši tāpēc ne katrs atradums uz ielas būtu jāceļ un jānes mājās.

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Dažreiz šķiet – nu kas gan slikts var būt monētā, rotā vai skaistā spogulītī? Tomēr ezotēriķi brīdina: ir priekšmeti, kurus labāk atstāt turpat, kur tie atrasti. Tie var nest līdzi svešu enerģiju, neveiksmes vai vienkārši nevajadzīgu smagumu.

Ko labāk neaiztikt?

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