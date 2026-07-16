“Beigās viss ietaupījums pazūd…” Elektroauto pret dīzeli – šoferi sāk salīdzināt nevis degvielas cenas, bet ko pavisam citu 0
Elektroauto ilgu laiku tika reklamēti kā iespēja būtiski samazināt ikdienas izdevumus par degvielu, apkopēm un nodokļiem. Tomēr arvien daļa autovadītāju publiski atzīst, ka reālā pieredze ne vienmēr sakrīt ar cerēto.
Sociālajos tīklos izvērsusies plaša diskusija par to, vai gala rezultātā elektroauto īpašnieki patiešām ietaupa, ja vēlāk, pārdodot automašīnu, nākas samierināties ar ļoti strauju tās vērtības kritumu. Daļa pat secina, ka, vērtējot kopējās izmaksas, tradicionālais iekšdedzes dzinēja auto joprojām var izrādīties izdevīgāks.
Diskusiju aizsāka tehnoloģiju entuziasts un blogeris Kristaps Skutelis, kurš atzina, ka ir vīlies elektrifikācijā. Viņš raksta, ka sākotnēji šķitis – katru mēnesi izdodas ietaupīt vairāk nekā 100 eiro uz degvielu, apkopēm un nodokļiem, taču visu ieguvumu beigās “norauj podā” automašīnas pārdošanas cena.
Uz to atsaucās citi elektroauto īpašnieki. Viens no komentētājiem stāsta, ka pirms mazlietota Audi E-tron RWD iegādes rūpīgi aprēķinājis kopējās ekspluatācijas izmaksas, taču atzīst – elektrības izmaksas tajās ir tikai neliela daļa, lielākās bažas rada tieši automašīnas vērtības samazināšanās.
Savukārt cits diskusijas dalībnieks norāda, ka nevajadzētu skatīties tikai uz pārdošanas cenu. Pēc viņa aprēķiniem, elektroauto vērtības kritums veido aptuveni 10 centus uz vienu nobraukto kilometru, remonti vēl piecus centus, bet elektrība – ap trim centiem. Viņaprāt, līdzīgas kopējās izmaksas bieži vien sanāk arī iekšdedzes dzinēja automašīnām.
Tomēr ne visi tam piekrīt. Kāds komentētājs uzskata, ka lietotu elektroauto tirgū situācija ir sarežģīta – astoņus gadus vecu elektroauto ar 170 tūkstošu kilometru nobraukumu pārdot ir grūti, kamēr veci dīzeļi ar daudz lielāku nobraukumu joprojām ir pieprasīti.
Līdzīgu pieredzi apraksta arī kāds “Škoda Enyaq” īpašnieks. Viņš atzīst, ka automašīnas vērtība kritusies daudz straujāk nekā jebkuram iepriekš viņam piederošajam auto ar iekšdedzes dzinēju. Vienlaikus viņš piebilst, ka kopumā, iespējams, tomēr palicis nelielos plusos, taču starpība neesot tik liela, kā sākotnēji cerēts.
Diskusijā izskan arī kritiskāki viedokļi. Kāds komentētājs raksta, ka jau iepriekš uzskatījis elektroauto par neveiksmīgu ideju, savukārt Kristaps Skutelis viņam iebilst, ka nevar visus elektroauto vērtēt vienādi.
Noslēgumā pats diskusijas autors secina, ka uz elektroauto nevar skatīties tikai caur zemākām ikdienas izmaksām. Viņaprāt, ar šādu automašīnu vasarā braukt ir patīkami, taču kopumā ir daudz nianšu, kuras potenciālajiem pircējiem būtu jāizvērtē vēl pirms iegādes. Tieši straujais cenas kritums otrreizējā tirgū, pēc daudzu diskusijas dalībnieku domām, šobrīd ir viens no lielākajiem faktoriem, kas liek apšaubīt elektroauto finansiālo izdevīgumu.