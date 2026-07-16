Pēc elektrības un degvielas krīzes Krimā parādījies jauns un reāls izaicinājums – krievi paliek tukšām rokām 0
Krievijas okupētajā Krimā līdzās degvielas piegāžu grūtībām un regulāriem elektroapgādes traucējumiem iedzīvotāji arvien biežāk saskaras arī ar skaidras naudas trūkumu. Sociālajos tīklos pēdējās dienās publicēti vairāki video, kuros redzami bankomāti ar paziņojumiem, ka tajos nav pieejama skaidra nauda.
Vienā no video, kas uzņemts 12. jūlijā Jaltā, redzams Krievijas “Sberbank” klientu apkalpošanas centrs, kur pie visiem bankomātiem izvietoti paziņojumi par skaidras naudas trūkumu, par to pla”ska vēstīts vietnē Dialog.ua. Video autors saka: “Bankomāti ir, bet naudu izņemt nevar.”
Citā video, kas publicēts 15. jūlijā, redzams mobilais “Sberbank” klientu apkalpošanas punkts.
Situāciju sarežģī tas, ka elektroapgādes un interneta darbības traucējumu dēļ daudzi veikali pašlaik pieņem tikai skaidru naudu. Līdz ar to cilvēki nonāk neērtā situācijā – norēķināties ar karti bieži nav iespējams, bet arī izņemt skaidru naudu bankomātos neizdodas.
Jau 6. jūlijā sociālajos tīklos tika ziņots, ka visā Krimas dienvidu piekrastē vairākas stundas nebija elektrības. Daļa veikalu šī iemesla dēļ bija slēgti, bet tie, kas turpināja darbu, pieņēma tikai skaidru naudu.
Vēl sarežģītāka situācija esot pussalas ziemeļos. Sociālajos tīklos izplatītā informācija liecina, ka Džankojā, Perekopā un Armjanskā elektroapgādes traucējumi dažviet ilgst jau 11 dienas.
Pagaidām nav oficiālas informācijas par to, kas izraisījis skaidras naudas deficītu bankomātos, taču sociālajos tīklos publicētie video liecina, ka ar šo problēmu dažādās Krimas vietās saskaras arvien vairāk iedzīvotāju.