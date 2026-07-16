VIDEO. “Tas ir kategoriski aizliegts!” Dzīvnieku parks vēsta par šokējošu apmeklētājas rīcību 0
Dzīvnieku parks “Dzīvo Sapņu dārzs” sociālo mediju platformā “Facebook” publicējis ierakstu, kurā vēsta par nepatīkamu incidentu. Parka pārstāvji apgalvo, ka apmeklētāja no teritorijas aiznesusi vienu no mazajiem zaķēniem, lai gan dzīvniekus ņemt rokās un nest prom ir stingri aizliegts.
Parka publicētajā ierakstā norādīts, ka incidents noticis īsi pirms plkst. 20.00.
Pēc parka pārstāvju teiktā, sieviete iegājusi teritorijā, noķērusi vienu no zaķēniem un devusies prom uz automašīnu. Uz citu apmeklētāju jautājumiem viņa skaidrojusi, ka zaķēns esot viņas pašas dzīvnieks, kuru atvedusi iepazīstināt ar citiem dzīvniekiem.
Tomēr, kā apgalvo “Dzīvo Sapņu dārza” pārstāvji, videonovērošanas kameru ierakstos redzams pavisam kas cits.
Parka pārstāvji arī atgādina, ka visus teritorijā mītošos dzīvniekus ir kategoriski aizliegts ņemt rokās un jo īpaši nest prom no to mītnes.
Publicējot ierakstu, “Dzīvo Sapņu dārzs” norādījis arī automašīnas valsts reģistrācijas numuru, ar kuru, pēc viņu teiktā, sieviete no teritorijas aizbraukusi.
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