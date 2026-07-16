Ivo Fomins. Koncerts Valmierā

“Nezināju, ka viss ir tik nopietni…” Ivo Fomins atklāj, ka nav zinājis par Tomasa Kleina veselības stāvokli 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
19:36, 16. jūlijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Savulaik duets “Fomins un Kleins” bija viens no spilgtākajiem Latvijas mūzikas duetiem, un abu mākslinieku izpildītās dziesmas joprojām daudziem saistās ar Latvijas rokmūzikas zelta laikiem. Taču šodien abu ceļi jau sen ir šķīrušies, un, kā atklājis Ivo Fomins, viņš nav apciemojis savu bijušo skatuves partneri Tomasu Kleinu, kurš jau vairāk nekā divus gadus ārstējas pēc nopietnām veselības problēmām.

Kokteilis
Atrasts nav zagts? STOP! 7 atrasti priekšmeti, ko nekādā gadījumā nevajag nest mājās
Pēc elektrības un degvielas krīzes Krimā parādījies jauns un reāls izaicinājums – krievi paliek tukšām rokām
Veselam
Gurķus ar tomātiem nedrīkst jaukt kopā un ēst reizē? Atbild uztura speciālisti
Lasīt citas ziņas

Žurnālam “Jauns&Privāts” mūziķis stāsta, ka, lai gan abi dzīvo Liepājā un viņiem joprojām ir kopīgi draugi un paziņas, viņš līdz šim nemaz neesot zinājis, cik nopietna ir Tomasa veselības situācija.

Vaicāts, kāpēc nav devies pie bijušā skatuves partnera, Ivo Fomins atbildējis: “Katram jau mums sava dzīve. Aizņemtība ar savām lietām un tā tālāk…”
CITI ŠOBRĪD LASA
“Kase jau pārskaitīta!” Pircēju pārsteidz atteikums pieņemt skaidru naudu
VIDEO. “Tas ir kategoriski aizliegts!” Dzīvnieku parks vēsta par šokējošu apmeklētājas rīcību
Rinkēvičs saņem prestižu pagodinājumu – Klaipēdas Universitāte piešķir goda doktora grādu

Uz jautājumu, vai starp abiem saglabājies kāds aizvainojums vai nesaskaņas, mūziķis to kategoriski noliedz.

“Taisni otrādi, jo esmu viņam pateicīgs par to, ka viņa dēļ esmu palicis slavens,” atzīst Ivo Fomins.

Viņš arī atklājis, ka nebija informēts par to, ka Tomass Kleins pirms diviem gadiem pārcietis smagu operāciju, pēc kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

“Kaut ko esmu palaidis garām… Zinu, ka mūsu koncerttūres laikā Tomass mēdza teikt, ka viņam sāp mugura, bet, ka tas viss ir tik nopietni, nezināju,” stāsta mūziķis.

Šī ir viena no retajām reizēm, kad Ivo Fomins publiski komentējis attiecības ar savu kādreizējo skatuves partneri, ar kuru savulaik kopā guva plašu atpazīstamību Latvijas mūzikas pasaulē.

Plašāk par notikušo iespējams lasīt žurnāla “Jauns&Privāts” jaunākajā numurā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO, VIDEO. Sen nebija dzirdēts! Ivo Fominam jauna dziesma un ne tikai
Kokteilis
FOTO. Pilna arēna, nerimstoši aplausi un īpaši viesi Ivo Fomina jaudīgajā lielkoncertā
VIDEO. “Es vienmēr biju tādā kā ēnā…”: mūziķis Ivo Fomins par attiecībām ar savu brāli Igo
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.