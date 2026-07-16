“Nezināju, ka viss ir tik nopietni…” Ivo Fomins atklāj, ka nav zinājis par Tomasa Kleina veselības stāvokli 0
Savulaik duets “Fomins un Kleins” bija viens no spilgtākajiem Latvijas mūzikas duetiem, un abu mākslinieku izpildītās dziesmas joprojām daudziem saistās ar Latvijas rokmūzikas zelta laikiem. Taču šodien abu ceļi jau sen ir šķīrušies, un, kā atklājis Ivo Fomins, viņš nav apciemojis savu bijušo skatuves partneri Tomasu Kleinu, kurš jau vairāk nekā divus gadus ārstējas pēc nopietnām veselības problēmām.
Žurnālam “Jauns&Privāts” mūziķis stāsta, ka, lai gan abi dzīvo Liepājā un viņiem joprojām ir kopīgi draugi un paziņas, viņš līdz šim nemaz neesot zinājis, cik nopietna ir Tomasa veselības situācija.
Uz jautājumu, vai starp abiem saglabājies kāds aizvainojums vai nesaskaņas, mūziķis to kategoriski noliedz.
Viņš arī atklājis, ka nebija informēts par to, ka Tomass Kleins pirms diviem gadiem pārcietis smagu operāciju, pēc kuras pārvietojas ratiņkrēslā.
“Kaut ko esmu palaidis garām… Zinu, ka mūsu koncerttūres laikā Tomass mēdza teikt, ka viņam sāp mugura, bet, ka tas viss ir tik nopietni, nezināju,” stāsta mūziķis.
Šī ir viena no retajām reizēm, kad Ivo Fomins publiski komentējis attiecības ar savu kādreizējo skatuves partneri, ar kuru savulaik kopā guva plašu atpazīstamību Latvijas mūzikas pasaulē.
Plašāk par notikušo iespējams lasīt žurnāla “Jauns&Privāts” jaunākajā numurā.