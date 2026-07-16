“Tie ar laiku cilvēku sāk asociēt ar ēdienu!” Zoologs skaidro, ko cilvēki dara nepareizi un vai no lāča var aizbēgt 2
Pēdējos mēnešos Latvijā regulāri tiek ziņots par sastapšanos ar lāčiem. Zoologs Vilnis Skuja norāda, ka tā nav tikai šķietamība – lāču populācija patiešām pieaug, un līdz ar to palielinās arī iespēja cilvēkiem sastapt meža lielāko plēsēju. Skaidrojam, kāpēc lāči tik bieži nonāk cilvēku redzeslokā un kā pareizi rīkoties, ja sastapšanās notikusi mežā vai dzīvnieks ieklīdis privātīpašumā.
Kāpēc lāčus redzam biežāk?
Vienlaikus jāņem vērā, ka šodien gandrīz katram kabatā ir telefons ar kameru, ir automātiskās meža kameras un informācija sociālajos medijos izplatās ļoti ātri. Tāpēc arī šķiet, ka lāču ir vēl vairāk nekā agrāk,” stāsta zoologs Vilnis Skuja.
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Lācēni kopā ar māti pavada aptuveni divus gadus, savukārt vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem tie aktīvi klejo, līdz atrod vietu, kur apmesties un sākt patstāvīgu dzīvi.
“Pieaugušajiem lāčiem, kas sasnieguši apmēram desmit gadu vecumu, teritorijas jau ir izveidojušās, un viņi pārvietojas salīdzinoši nelielā apgabalā. Savukārt jaunie lāči ir daudz ziņkārīgāki – viņi meklē savu vietu, pēta apkārtni un tieši tāpēc biežāk nonāk cilvēku tuvumā,” stāsta zoologs.
tomēr atsevišķi novērojumi arvien biežāk reģistrēti arī citos Latvijas reģionos.