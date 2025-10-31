Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

“ASV pašām nepieciešamas “Tomahawk” raķetes!” Tramps joprojām vilcinās ar piegādi Ukrainai 0

LETA
21:51, 31. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV Aizsardzības ministrija piekritusi piegādāt Ukrainai tālas darbības rādiusa spārnotās raķetes “Tomahawk”, taču galīgais lēmums jāpieņem ASV prezidentam Donaldam Trampam, piektdien ziņo telekanāls CNN, atsaucoties uz trim ASV un Eiropas amatpersonām.

Reklāma
Reklāma
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme
“Pretrunīgi vērtētais Latvijas oligarhs Ainārs Šlesers…” lietuvieši drosmīgi nosauc iemeslu, kāpēc Latvija izstājas no konvencijas 40
Lasīt citas ziņas
Tramps šomēnes, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā, paziņoja, ka pašlaik neatbalsta raķešu piegādi Ukrainai, jo nevēlas atdot to, kas nepieciešams pašu valsts aizsardzībai.

CNN ziņo, ka ASV Apvienotā štābu priekšnieku komiteja neilgi pirms Trampa tikšanās ar Zelenski informēja Balto namu, ka “Tomahawk” piegāde Ukrainai neietekmēs negatīvi ASV ieroču krājumus. Šis novērtējums iedrošināja Eiropas sabiedrotos, kas uzskata, ka ASV tagad ir mazāk iemeslu nepiegādāt raķetes. Tramps arī pāris dienas pirms tikšanās ar Zelenski izteicās, ka ASV ir daudz “Tomahawk” raķešu, ko tās potenciāli varētu atdot Ukrainai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šīs divas pogas rīta braucienus padarīs daudz patīkamākus – auto būs silts, un logi bez kondensāta dažu minūšu laikā
TV24
Premjere par Stambulas konvenciju: Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus
“Turpmāk tikai dienas maiņas..” Muitas pārvaldē jūtamas bažas par spēju nodrošināt kontroli

Tāpēc ASV un Eiropas amatpersonas bija pārsteigtas, kad dažas dienas vēlāk Tramps pēkšņi mainīja savu nostāju un tikšanās laikā ar Zelenski žurnālistu priekšā paziņoja, ka ASV pašām nepieciešamas “Tomahawk” raķetes. Pēc tam viņš aiz slēgtām durvīm Ukrainas prezidentam paziņoja, ka vismaz pagaidām ASV tās nepiegādās Ukrainai.

Tramps savu nostāju mainīja dienu pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.

Iepriekš avoti CNN pastāstīja, ka Tramps nav pilnībā slēdzis jautājumu par “Tomahawk” un ka Baltais nams izstrādājis plānus, kā tās nekavējoties piegādāt Ukrainai gadījumā, ja Tramps mainīs savu nostāju.

Lai gan Pentagons nav nobažījies par raķešu krājumiem, ASV Aizsardzības ministrijas amatpersonas bažījas par to, kā Ukraina raķetes izmantos, norāda CNN avoti. Viņi piebilduši, ka Kijivai ir jāatrisina vairāki operatīvie jautājumi, lai raķetes varētu efektīvi izmantot.

Viens no neatrisinātajiem jautājumiem ir tas, kā Ukraina raķetes palaistu, ja ASV tās piegādātu. “Tomahawk” raķetes visbiežāk tiek palaistas no kuģiem vai zemūdenēm, bet Ukrainas karaflote ir stipri noplicināta, tāpēc raķetes, visticamāk, būtu jāpalaiž no sauszemes, norāda CNN. Saskaņā ar raidorganizācijas sniegto informāciju ASV bruņotie spēki izstrādājuši sauszemes palaišanas iekārtas, ko varētu piegādāt Ukrainai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sprādziens “Ukrposhta” Kijivā: bīstama paka ievaino 5 cilvēkus, bet ar to tikai viss sākās
Okupanti pa Ukrainu lavierē vasaras formas tērpos un tukšiem vēderiem: vai šis ir beigu sākums?
TV24
“Divpadsmit miljardi ir smuks skaitlis, taču ar to viss nebeidzas!” Slaidiņš par jaunajām sankcijām pret Krieviju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.