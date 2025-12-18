Aktuāli! Ir gripas pīķa laiks – vai var un kā vispār aptiekā iegādāties citai personai izrakstītas zāles? 0
Ņemot vērā gripas epidēmijas izplatību un citas akūtas saslimšanas, aktuāla kļūst nepieciešamība aptiekā iegādāties citai personai izrakstītas zāles. To var paveikt, aptiekā uzrādot citai personai izrakstītās e-receptes ID numuru vai E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv deleģējot personas, kuras būs tiesīgas aptiekā izmantot iedzīvotājam izrakstītās e-receptes, uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu.
Kā raksta latvijas digitālās veselības centrs, lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles (piemēram, radiniekam vai kaimiņam), aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam E-veselības sistēmā, tāpēc ieteicams to izdrukāt vai saglabāt kā attēlu telefonā.
Papildu e-receptes ID numuram ir jānosauc pacienta vārds, uzvārds un jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju. Būtiski, ka aptiekā nav jānosauc pacienta personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments.
Vienlaikus iedzīvotājs E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei, aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu.
Kā E-veselībā deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei?
Lai piešķirtu kādai personai “tiesību deleģējumu” piekļūt medicīniskajiem datiem, tajā skaitā, izrakstītajām e-receptēm, nepieciešams autorizēties E-veselības sistēmas portālā www.eveseliba.gov.lv.
Sadaļā “Tiesību deleģējumi” ir jāklikšķina uz izvēlnes “Pievienot jaunu deleģējumu” un jāaizpilda tajā nepieciešamā informācija par personu, kurai tiks deleģēta e-recepšu apskatei un izmantošanai.
Kā deleģēt citu cilvēku piekļūšanai saviem E-veselības datiem, ja pats neizmanto digitālos rīkus?
Personai, kura savā vietā vēlas deleģēt citu cilvēku E-veselības piekļuvei, ir jādodas uz Nacionālo veselības dienestu (NVD), jāuzrāda sava pase vai personas apliecība (eID) un jāiesniedz rakstisks iesniegums par “tiesību deleģējuma” piešķiršanu citai personai.
NVD klientu apkalpošanascentri atrodas:
Rīgā, Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja,
Jelgavā, Katoļu iela 1-1,
Daugavpilī, Saules ielā 5,
Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā,
Smiltenē, Pils ielā 6.
Ja iedzīvotājs nevar apmeklēt NVD klientu apkalpošanas centrus, tad iesniegumu kopā ar notariāli apstiprinātu pilnvaru, kurā apliecināts, ka iesniegumā norādītā persona tiek pilnvarota E-veselības lietošanai, tajā skaitā e-recepšu apskatei un izmantošanai aptiekā, ir jāsūta pa pastu vai elektroniski parakstītu uz NVD e-pastu [email protected] vai NVD oficiālo e-adresi.
Iesnieguma paraugs pieejams ŠEIT.
Gripa negaida – kā pasargāt sevi pirmajās 24 stundās pēc simptomu izjušanas
Šobrīd gripas izplatība Latvijā turpina strauji pieaugt un saslimstība palielinās visās vecuma grupās. Saslimstības intensitāte pieaugusi vairāk nekā 2,2 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un gripas vīrusi tika atklāti 24,3% izmeklēto paraugu*, kas raisa pamatotas bažas gan speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā.
Gripa nereti sākas pēkšņi un mēdz progresēt strauji, tāpēc zināšanas par agrīnajiem simptomiem un pareizu rīcību pirmajās 24 stundās kļūst ļoti nozīmīgas – īpaši riska grupām un smagākas slimības gadījumā, jo šis laiks var būtiski ietekmēt slimības gaitu un atveseļošanās tempu. Kā laikus pamanīt pirmās pazīmes un atbalstīt organismu jau slimības sākumā, skaidro “Euroaptieka” klīniskā farmaceite Ksenija Lukjanova.