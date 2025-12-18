2025.gada pavasarī Papes dabas parkā pasaulē nācis savvaļas kumeliņš.
2025.gada pavasarī Papes dabas parkā pasaulē nācis savvaļas kumeliņš.
LETA
14:40, 18. decembris 2025
Piektdien Latvijā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Naktī un no rīta vietām būs migla. Dienā, sākot no valsts rietumiem, dažviet uzspīdēs saule.

Minimālā gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē +6 grādi. Dienā temperatūra sasniegs +2..+7 grādus.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē.

Rīgā darba nedēļas noslēgumā būs pārsvarā mākoņains laiks, nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem +2 grādiem un dienā pakāpsies līdz +5 grādiem.

