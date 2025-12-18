Jā, šogad šādi! Velsas princese Keita šogad Ziemassvētkos pasauli sveic ar pavisam neparastu ģimenes atklātnīti 0
Velsas princis un princese publiskojuši jaunu, līdz šim neredzētu ģimenes fotogrāfiju, kas rotā viņu 2025. gada Ziemassvētku apsveikuma kartīti. Attēls ievietots Kensingtonas pils sociālajos tīklos, pievienojot vienkāršu novēlējumu: “Novēlam visiem ļoti priecīgus Ziemassvētkus.”
Fotogrāfijā redzami princis Viljam un Keita Midltone, sēžot starp narcisēm zālē kopā ar saviem trim bērniem – Prinčiem Džordžu, Luisu un princesi Šarloti. Šarlote pieglaudusies tēvam un tur viņa roku, Luiss draismi sēž pie tēta kājām, savukārt Keita ar roku apskāvusi Džordžu.
Foto uzņemts aprīlī Norfolkā, un tā autors ir fotogrāfs Džošs Šinners. Džordžs un Luiss kadrā redzami tādos pašos tērpos kā portretos, kas tika publiskoti pavasarī un vasarā, liecinot, ka attēls tapis vienas fotosesijas laikā.
Ziemassvētku kartīšu publicēšana ar personīgu fotogrāfiju ir sena britu karaliskās ģimenes tradīcija. Pērn Velsas ģimene izvēlējās sirsnīgu kadru, kas tika ņemts no Keitas video vēstījuma, ar kuru viņa paziņoja par atgriešanos publiskajos pienākumos pēc onkoloģiskās ārstēšanas.
Tikmēr karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla šogad savā oficiālajā Ziemassvētku kartītē izvēlējušies fotogrāfiju, kas uzņemta par godu viņu 20. kāzu gadadienai.
Attēlā karalis un karaliene redzami stāvam blakus Romā – Lielbritānijas vēstnieka rezidencē Itālijā. Fotogrāfija ierāmēta tumši sarkanā rāmī, bet kartītes teksts vēsta: “Novēlam jums ļoti priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu.”
Pāris savu 20 gadu laulības jubileju atzīmēja 2025. gada 9. aprīlī valsts vizītes laikā Itālijā, kur šajā dienā piedalījās arī oficiālā pieņemšanā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem
The 2025 Christmas card of King Charles and Queen Camilla.
📸 PA https://t.co/C5GX1RIQTD pic.twitter.com/dYFJWMn8lF
— ChristinZ (@ChristinsQueens) December 6, 2025