Atkal aizsērējušas caurules? 9 lietas, kuras nekādā gadījumā nedrīkst noskalot izlietnē
Virtuves izlietne ir viena no visbiežāk lietotajām vietām mājās, taču tieši tā nereti kļūst par iemeslu nepatīkamām un dārgām problēmām ar kanalizāciju. Lēna ūdens notecēšana, nepatīkama smaka vai pat pilnīgs aizsprostojums visbiežāk rodas nevis no vecām caurulēm, bet gan mūsu pašu ikdienas paradumu dēļ. Daudzi produkti un vielas, kuras šķietami nekaitīgas, laika gaitā uzkrājas un sacietē, veidojot blīvas korķa masas, kas bloķē ūdens plūsmu.
Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un nevajadzīgiem izdevumiem par santehniķa izsaukšanu, ir vērts atcerēties, ko nekādā gadījumā nedrīkst izmest vai noskalot izlietnē – pat tad, ja tas šķiet nekaitīgi vai tiek darīts tikai vienu reizi.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.