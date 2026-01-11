Foto: Pexels

Horoskopi 12. janvārim. Šodien emocijas var aizraut pārāk tālu 0

kokteilis.lv
17:04, 11. janvāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Auns

Šodien tevi var pārņemt drūms noskaņojums un domas par to, cik ātri skrien laiks. Tu neviļus sāc salīdzināt sevi ar citiem un šaubīties par paveikto. Lai šīs pārdomas neievilktu tevi skumjās, apzināti pievērs uzmanību tam, kas tev jau ir – mazajiem priekiem, sasniegumiem un cilvēkiem, kas ir līdzās.

Vērsis

Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Tehniskās apskates laikā notiek dīvainas lietas – fenomens, par kuru neviens skaļi nerunā
Lasīt citas ziņas

Ja neklauvēsi, durvis neatvērsies. Šodien tev jāuzņemas iniciatīva un jāparāda sevi. Tavs profesionalitātes līmenis un spēja atrast risinājumus pat sarežģītās situācijās palīdzēs tikt galā ar jebkuru šķērsli. Tici sev un nebaidies prasīt to, kas tev pienākas.

Dvīņi

Neapvainojies uz draugiem un negaidi, kad viņi piezvanīs pirmie – sazinies pats. Iespējams, kādam šobrīd ļoti nepieciešams tavs atbalsts vai padoms. Vakaru velti mīļotajam cilvēkam vai sirsnīgai sarunai, kas uzlabos garastāvokli.

Vēzis

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Smags ceļu satiksmes negadījums pie Ķemeriem – vieglā automašīna saspiesta starp kokiem un kravas transportlīdzekli
“Runa ir ne tikai par Ukrainu!” Eksperts lēš, ka šis varētu kļūt par desmitgades bīstamāko gadu
Ziema turpina rādīt zobiņus: naktī temperatūra vietām var noslīdēt pat līdz -20 grādiem

Attiecībās ar partneriem un priekšniecību esi īpaši savaldīgs un diplomātisks. Šodien ir vērts ieklausīties pieredzējušu cilvēku padomos, pat ja tie sākumā šķiet kritiski. Tieši šīs attiecības un tava attieksme var būt izšķirošas nākotnes karjerai.

Lauva

Ir laiks mazliet piebremzēt un iemācīties atslābināties. Atrodi prieku sīkumos: labā sarunā, gardā kafijā vai mierīgā vakarā. Tas palīdzēs saglabāt iekšējo līdzsvaru un pasargās no spriedzes, kas var ietekmēt tev svarīgas attiecības.

Jaunava

Šodien labāk izvairies no strīdiem un asām diskusijām. 12. janvārī emocijas var aizraut pārāk tālu. Saudzē savu veselību un nervu sistēmu. Vislabāk jutīsies, ja koncentrēsies uz darbu un profesionālajiem pienākumiem, kur vari parādīt savu precizitāti un atbildību.

Svari

Tu it kā skaties uz dzīvi caur miglu, bet ir pienācis laiks to kliedēt. Paskaties uz notiekošo godīgi un bez ilūzijām – tas palīdzēs saprast, kurp doties tālāk. Neviens cits tavā vietā lēmumu nepieņems, tāpēc uzticies sev un savām sajūtām.

Skorpions

Attiecības ar otro pusīti šodien var būt īpaši harmoniskas un sniegt abpusēju gandarījumu. Ja esi viens, iespējamas interesantas un daudzsološas, lai arī īsas iepazīšanās. Spēja pielāgoties situācijai un mainīt taktiku tev palīdzēs gūt panākumus gan mīlestībā, gan citās jomās.

Strēlnieks

Paļaujies uz intuīciju! Šodien tā būs tavs labākais ceļvedis. Rīts ir īpaši piemērots svarīgiem lēmumiem un darbiem. Neaizmirsti arī par savu veselību. Pat nelielas rūpes par sevi dos labu rezultātu.

Mežāzis

Laiks, kas pavadīts ar tuviniekiem un mājiniekiem, palīdzēs aizmirst par darba problēmām. Pat ja diena nes pārbaudījumus, centies saglabāt vēsu prātu un neļaut emocijām valdīt pār tevi.

Ūdensvīrs

Šī diena ir īpaši labvēlīga radošām izpausmēm. Tu vari pilnībā nodoties darbam, kas tiks pamanīts un novērtēts. Iespējams, saņemsi patīkamu piedāvājumu, kuru ir vērts pieņemt – tas ienesīs tavā dzīvē jaunas krāsas, kontaktus un prieku. Ceļojumi un pirkumi šodien solās būt veiksmīgi.

Zivis

Tevi gaida panākumi gan uzņēmējdarbībā, gan finanšu jomā. Vari saņemt vilinošu piedāvājumu, lai arī riskantu, tas sola ievērojamu ieguvumu. Turklāt diena var nest arī patīkamu pārsteigumu personīgajā dzīvē: kāds labi pazīstams cilvēks var pēkšņi kļūt tev daudz tuvāks.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Kokteilis
Sevis noliegšana, iekšējās sāpes vai pārlieku liela atbildība? Tavs dzimšanas datums atklāj, no kuras problēmas tu beidzot varēsi atbrīvoties 2026. gadā
Kokteilis
Horoskopi 11. janvārim. Varbūt ir vēl kas svarīgs, ko neesi ievērojis?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.