Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/@dasha.takisho

TESTS. Kura cilvēka seja tevi visvairāk atgrūž? Interesanti, ka viena izvēle var tik daudz atklāt 0

kokteilis.lv
16:03, 10. janvāris 2026
Kokteilis Testi

Ne visi cilvēki mūs pievelk. Daži liek justies neērti, daži pat raisa negatīvas emocijas. Bet kāpēc tā?  Šajā ātrajā personības testā, kas publicēts sociālajos tīklos, jāizvēlas tikai viena seja, kas jums patīk vismazāk.

Kokteilis
Šo četru zodiaka zīmju dzīvēs sākas “melnā svītra” – tās jau sāk saskarties ar nopietniem dzīves pavērsieniem
Medijs: Četri vienkārši soļi, un Grenlande var piederēt Trampam “pusstundas vai mazāk laikā”
FOTO. “Lūk, šādas personības maina likteņus!” Sērojošā sieva un daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki atvadās no Imanta Freiberga
Lasīt citas ziņas

Izvēlē slēpjas slepenas atklāsmes, ko, iespējams, daži nemaz nevēlēsies atzīt.

Kuru izvēlējies tu?

1. seja

Apspiestas dusmas

Iespējams, tu esi uzaudzis vidē, kur bija jāmācās būt klusam, paklausīgam un “labam”. Tu, visticamāk, esi mierīgs, laipns un izpalīdzīgs cilvēks, kurš izvairās no atklātiem konfliktiem. Saskaroties ar spiedienu vai agresiju, tu izvēlies klusēt vai distancēties, nevis paust savu viedokli. Tieši tādā veidā tu nosargā savu iekšējo mieru.

2. seja

Apspiesti impulsi

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps pārrēķinājās? Investori nav naski posties apgūt Venecuēlas naftas laukus
Mājas
Kurš ir veselāks un gudrāks – jauktenis vai tīršķirnes suns; atbild eksperti
FOTO. VIDEO. “Tas nav normāli!” Rozā debesis virs Lielbritānijas raisa paniku iedzīvotājos

Tava izvēle var atspoguļot emocijas, kuras tu jau agri iemācījies apspiest – pēkšņas dusmas, impulsivitāti vai intensitāti. Tā rezultātā tu esi izaudzis par laipnu un uzticamu cilvēku. Tu augstu vērtē saskaņu un lieliski proti dibināt jaunas attiecības, lai gan tevī virmo emociju jūra.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
TESTS. Vieta, kur tu parasti nostājies, iekāpjot liftā, atklāj vairāk, nekā daži vēlas atzīt
Kokteilis
TESTS. Iedomājies, ka bibliotēkā nejauši atrodi vecu dienasgrāmatu. Tas, ko dari tālāk, var daudz par tevi atklāt
Kokteilis
Ātrais TESTS. Kā tu turi krūzi? Tas atklāj, vai tevī mīt līdera gars
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.