TESTS. Kura cilvēka seja tevi visvairāk atgrūž? Interesanti, ka viena izvēle var tik daudz atklāt
Ne visi cilvēki mūs pievelk. Daži liek justies neērti, daži pat raisa negatīvas emocijas. Bet kāpēc tā? Šajā ātrajā personības testā, kas publicēts sociālajos tīklos, jāizvēlas tikai viena seja, kas jums patīk vismazāk.
Izvēlē slēpjas slepenas atklāsmes, ko, iespējams, daži nemaz nevēlēsies atzīt.
Kuru izvēlējies tu?
1. seja
Apspiestas dusmas
Iespējams, tu esi uzaudzis vidē, kur bija jāmācās būt klusam, paklausīgam un “labam”. Tu, visticamāk, esi mierīgs, laipns un izpalīdzīgs cilvēks, kurš izvairās no atklātiem konfliktiem. Saskaroties ar spiedienu vai agresiju, tu izvēlies klusēt vai distancēties, nevis paust savu viedokli. Tieši tādā veidā tu nosargā savu iekšējo mieru.
2. seja
Apspiesti impulsi
Tava izvēle var atspoguļot emocijas, kuras tu jau agri iemācījies apspiest – pēkšņas dusmas, impulsivitāti vai intensitāti. Tā rezultātā tu esi izaudzis par laipnu un uzticamu cilvēku. Tu augstu vērtē saskaņu un lieliski proti dibināt jaunas attiecības, lai gan tevī virmo emociju jūra.