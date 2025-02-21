Atkal čemodānā nepietiek vietas? Vienkāršs veids, kā salocīt drēbes tā, lai, dodoties ceļojumā, sava mīļākā kleita nebūtu jāatstāj mājās 0
Vai tev arī šķiet, ka čemodānā vienmēr pietrūkst vietas? Izrādās, ka viens vienkāršs drēbju iepakošanas paņēmiens var palīdzēt ietaupīt vietu čemodānā un sakārtot to daudz efektīvāk. Kā izrādās, drēbes nav nepieciešams sarullēt, vēsta Express.
Ja esi izlēmis doties atvaļinājumā vai darba komandējumā vien ar mazo čemodānu, tad viens no lielākajiem izaicinājumiem ir ielikt visu nepieciešamo mazajā čemodānā, kas atbilst aviokompāniju rokas bagāžas prasībām.
Aizvieto rullēšanu ar “KonMari” metodi
Lai gan apģērba rullēšana daudziem šķiet efektīvs veids, kā ietaupīt vietu, pieredzējuši eksperti norāda, ka apģērbs čemodānā aizņems daudz mazāk vietas, ja izmantosi KonMari locīšanas tehniku, nevis centīsies kā savādāk salocīt drēbes.
Šī metodes pamatā ir ideja, ka apģērbu vajag salocīt taisnstūros un novietot vertikāli blakus cits citam. Šādi tiek izmantota visa čemodāna platība, un apģērbs ir arī vieglāk pārskatāms.
Kā salocīt apģērbu pēc KonMari metodes:
1. apģērba gabalu izklāj uz līdzenas virsmas;
2. pārloki vienu pusi līdz vidum, un tad pārloki otru pusi līdz vidum, izveidojot taisnstūra formu;
3. tad, kad apģērbs ir salocīts taisnstūra formā, pārloki to gareniski vēlreiz uz pusēm;
4. visbeidzot pārloki to trīs daļās, līdz izveidojas kompakts taisnstūris, ko var stabili ievietot čemodānā vertikāli.
Taču, ja nevēlies izmantot šo metodi, tad lielisks vietas taupīšanas veids ir izmantojot vakuuma maisus, kuros var ievietot drēbes, aizvērt un izsūkt gaisu ar putekļu sūcēju, iegūstot plakanus, gaisu necaurlaidīgus iepakojumus, kas čemodānā aizņems daudz mazāk vietas.
Neaizmirsti arī par rotaslietu un vadu organizatoriem. Tie palīdzēs saglabāt kārtību, novērst sapīšanos un ļaus ātrāk atrast nepieciešamo – bez izmisīgas čemodāna pārmeklēšanas.
Lūk, arī videoieskats, kā pielietot KonMari locīšanas tehniku