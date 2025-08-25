FOTO: Shutterstock.com

Pagarinātāji ir ikdienā noderīgi, taču ne visām sadzīves ierīcēm tie ir droši. Pieredzējuši elektriķi brīdina: atsevišķu ierīču pieslēgšana pagarinātājiem var radīt nopietnu ugunsgrēka risku.

Kāpēc pagarinātāji var būt bīstami?

Pagarinātājs paredzēts tikai mazjaudas elektronikai. Ierīces ar lielu enerģijas patēriņu var pārslogot kabeli un radīt pārkaršanu. Kā norāda Pols Martiness, Ņujorkas elektronikas veikala Electrified NYC īpašnieks, īpaši bīstami ir pievienot gaisa kondicionierus un sildītājus – šādas ierīces vienmēr jāpievieno tieši pie kontaktligzdas.

Ierīces, ko nekad nedrīkst pievienot pagarinātājiem:

– gaisa cepeškrāsnis (patērē līdz 2000 vatiem);
– mikroviļņu krāsnis;
– elektriskie sildītāji;
– tosteri;
– ledusskapji (nepārtraukts patēriņš);
– gaisa kondicionieri;
– citi pagarinātāji (nedrīkst savienot ķēdē)

Saskaņā ar Patērētāju preču drošības komisijas datiem no 2017. līdz 2019. gadam ASV katru gadu izcēlās ap 1700 ugunsgrēkiem, kurus izraisīja elektriskie sildītāji. Arī mazas ierīces, piemēram, tosteri, patērē daudz enerģijas un var kļūt par apdraudējumu, ja pieslēgtas pagarinātājam.

Mājsaimniecības pagarinātāji nav paredzēti ierīcēm, kuru jauda pārsniedz 1800 vatus jeb aptuveni 7,8 ampērus. Lai samazinātu ugunsgrēka risku, lieljaudas ierīces vienmēr jāpievieno tieši pie sienas kontaktligzdas.

