Horoskopi 11. janvārim. Varbūt ir vēl kas svarīgs, ko neesi ievērojis?

11. janvāris 2026
Auns

Centies šodien domāt racionālāk un neļaut emocijām ņemt virsroku. Ja godīgi paskatīsies uz notikumiem, sapratīsi, ka situācija nebūt nav tik dramatiska, kā daži cenšas to pasniegt. Uztver notiekošo nopietni un atbildīgi, bet atceries – pasaule no tā nesabruks.

Vērsis

Šodien tu pēkšņi pamanīsi kādu cilvēku, kurš līdz šim bija palicis tavā ēnā. Tas liks aizdomāties, cik daudz tu ikdienā palaid garām tikai tāpēc, ka nemeklē. Varbūt ir vēl kas svarīgs, ko neesi ievērojis? Apstājies un padomā.

Dvīņi

Kāds darba kolēģis tuvākajā diennaktī var mēģināt sarežģīt tavu ikdienu, taču tev nevajag nolaisties viņa līmenī. Viņu galvenais mērķis ir izprovocēt tevi uz asu reakciju. Saglabā mieru, neļauj sevi ievilkt šajā spēlē.

Vēzis

Neuztraucies, ja šodien “peldi straumi” un domā citādi nekā vairums. Tas tev neko sliktu nenesīs. Iespējams, tieši pārējie nav līdz galam izpratuši situāciju. Laiks pierādīs, ka tev bija taisnība, un tad tu varēsi baudīt gandarījumu.

Lauva

11. janvārī tevi vilina piedzīvojumi un jaunas iespējas, kas uzrunā tavu drosmīgo dabu. Protams, tu nevari zināt, kā viss izvērtīsies, bet tieši neziņa padara šo ceļu aizraujošu. Ja viss būtu paredzams, kur tad paliktu azarts?

Jaunava

Ja pārāk iegrimsi detaļās gan darbā, gan personīgajā dzīvē – tu riskē palaist garām kaut ko patiešām svarīgu. Dažas lietas var saskatīt tikai tad, ja atkāpies soli atpakaļ. Pamēģini paskatīties uz savu situāciju no plašākas, “putna lidojuma” perspektīvas.

Svari

Notikumi šodien var tevi patiesi pārsteigt, taču tie nesīs arī pozitīvas pārmaiņas. Šis ir brīdis, kad dzīve var iegriezties negaidītā, bet interesantā virzienā. Neturies tik cieši pie pagātnes. Drosmīgāk raugies nākotnē.

Skorpions

Tev ir stingri uzskati, un tu tos parasti aizstāvi bez kompromisiem. Tomēr šodienas un rītdienas notikumi var likt tev apšaubīt dažus senus pieņēmumus. Varbūt ir laiks nedaudz mainīties? Iet līdzi laikam nemaz nav tik sāpīgi, kā šķiet.

Strēlnieks

Esi īpaši piesardzīgs, sadarbojoties ar cilvēkiem, par kuriem zini pavisam maz. Skaisti vārdi un pārliecinoša runa vēl nenozīmē patiesu kompetenci. Ja nav reālu pierādījumu, neuzticies akli, un noteikti neieguldi savu naudu.

Mežāzis

Attiecības un partnerība šobrīd ir labvēlīgā posmā, taču tu to pilnībā izjutīsi tikai tad, ja spēsi izkāpt ārpus saviem ierastajiem rāmjiem. Šis nav sacensību laiks. Vislielākos ieguvumus dos sadarbība un savstarpēja sapratne.

Ūdensvīrs

Kāds var mēģināt uzlikt tev robežas, aizbildinoties ar labiem nodomiem. Tas strādās tikai tad, ja pats ļausies šai pārliecināšanai. Tu esi pietiekami gudrs, lai sajustu, kas tev patiesi ir vajadzīgs. Neļauj sevi maldināt!

Zivis

Zvaigznes šodien iesaka koncentrēties uz iesākto darbu pabeigšanu, nevis jaunu lietu uzsākšanu. Tas attiecas uz visām dzīves jomām, bet jo īpaši uz darbu. Mazāk svarīgās lietas var pagaidīt. Tagad ir laiks pielikt punktu tam, kas jau ir procesā.

