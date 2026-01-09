FOTO. “Izskatās forši, bet pagaidām vēl nedaudz nepierasti.” Lauris Reiniks, iespējams, slepus uzlabojis savu izskatu 0
Pēdējos gados dziedātājam Laurim Reinikam mati bija manāmi atkāpušies, un uzstāšanās laikā viņš bieži vien izvēlējās valkāt cepuri, lai to noslēptu. Taču, kā norāda žurnāls “Jauns & Privāts”, mūziķis, iespējams, veicis matu transplantāciju.
Reinika vizuālās pārvērtības novērojamas gan ģimenes fotoattēlos, gan nesenajās uzstāšanās reizēs. Piemēram, Ziemassvētkos viņa sociālā tīkla “Instagram” kontā ievietotajā attēlā daudzi fani novērojuši, ka Reinikam kļuvuši daudz biezāki mati. Arī TV3 Vecgada šovā Jelgavā dziedātājs uzstājās bez galvassegas, un viņa kolēģi pamanīja acīmredzamas pārmaiņas.
“Laurim iestādītie mati izskatās forši, tas nekas, ka pagaidām vēl nedaudz nepierasti. Tiešām apbrīnoju un cienu viņu…” žurnālam atklājis kāds skatuves mākslinieks, kurš Reiniku pazīst jau daudzus gadus.
Pats Reiniks žurnālam Jauns & Privāts” nebija gatavs komentēt to, vai ir veicis matu transplantāciju, norādot, ka jautājumus par medicīniska rakstura lietām savā dzīvē nekomentē.
