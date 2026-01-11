Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai 0
Izcilais latviešu komponists Raimonds Pauls rīt svinēs 90. dzimšanas dienu. Par godu tai Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties īpašā akcijā.
Andris Lasmanis vietnē “Facebook” vēršas pie tautiešiem, aicinot ikvienu īpaši pagodināt Maestro Raimondu Paulu.
Viņš raksta: “Nu ko, rīt celsimies cits 7.00 cits 8.00! Mans ierosinājums plkst. 10.00 katrs ieslēdzam LR2 un katrs savā miteklī aplaudējam lielajam Maestro Raimondam Paulam! Man liekas aplausus Maestro Raimondam Paulam veltīs visi gandrīz 2 miljoni Latvijas iedzīvotāju, neatkarīgi no vecuma, etniskās un reliģiskās piederības!
Un tā būs varena neklātienes aplausu vētra! Un katru no mums, mani, Tevi, manu kaimiņu, pārņems LEPNUMS UN SAVIĻŅOJUMS, KA MUMS, TIEŠI MUMS, DIEVS IR DEVIS MAESTRO RAIMONDU PAULU! Vislielākie cieņas un goda apliecinājumi no kultūrceļotājiem Maestro!”
Idejas autors uzsvēra: “Mēs nenākam no mazas tautas. Ja mums no Dieva dots tāds brīnumdaris kā Raimonds Pauls, tad mēs nākam no lielas un vēsturiski nozīmīgas tautas! Prezidents Rinkēvičs sacīja, ka jau gadu prātojot, kas varētu vienot mūsu gana sašķelto sabiedrību! Es atbildēšu – tas ir Maestro Raimonds Pauls!”
Komentāru sadaļā zem ieraksta latvieši jau veltījuši apsveikuma vārdus nozīmīgajā jubilejā. Izcilajam komponistam tiek vēlēta laba veselība, enerģija un teikti paldies vārdi par skaistajām melodijām un dziesmām, kas liek no sirds lepoties par Latviju, priecē un iedvesmo!
Raimonds Pauls viennozīmīgi ir pelnījis nerimstošus aplausus!