Foto: LETA

Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai 0

kokteilis.lv
14:42, 11. janvāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Izcilais latviešu komponists Raimonds Pauls rīt svinēs 90. dzimšanas dienu. Par godu tai Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties īpašā akcijā.

Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Tehniskās apskates laikā notiek dīvainas lietas – fenomens, par kuru neviens skaļi nerunā
FOTO. “Lūk, šādas personības maina likteņus!” Sērojošā sieva un daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki atvadās no Imanta Freiberga
Lasīt citas ziņas

Andris Lasmanis vietnē “Facebook” vēršas pie tautiešiem, aicinot ikvienu īpaši pagodināt Maestro Raimondu Paulu.

Viņš raksta: “Nu ko, rīt celsimies cits 7.00 cits 8.00! Mans ierosinājums plkst. 10.00 katrs ieslēdzam LR2 un katrs savā miteklī aplaudējam lielajam Maestro Raimondam Paulam! Man liekas aplausus Maestro Raimondam Paulam veltīs visi gandrīz 2 miljoni Latvijas iedzīvotāju, neatkarīgi no vecuma, etniskās un reliģiskās piederības!

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Tipiskākie upuri nav pensionāri! Eksperte atklāj, kādiem cilvēkiem ir vislielākā iespēja iekrist krāpnieku nagos
Autovadītāju ievērībai: šodien visā Latvijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 122 ziemas tehnikas vienības
Gripai šogad ir neparasts simptoms, kas īpaši mulsina pacientus
Aplausus mūsu valsts lepnumam veltīs skolotāji un karavīri, tramvaju vadītāji un kuģu kapteiņi visā Latvijā un ārpus tās!

Un tā būs varena neklātienes aplausu vētra! Un katru no mums, mani, Tevi, manu kaimiņu, pārņems LEPNUMS UN SAVIĻŅOJUMS, KA MUMS, TIEŠI MUMS, DIEVS IR DEVIS MAESTRO RAIMONDU PAULU! Vislielākie cieņas un goda apliecinājumi no kultūrceļotājiem Maestro!”

Idejas autors uzsvēra: “Mēs nenākam no mazas tautas. Ja mums no Dieva dots tāds brīnumdaris kā Raimonds Pauls, tad mēs nākam no lielas un vēsturiski nozīmīgas tautas! Prezidents Rinkēvičs sacīja, ka jau gadu prātojot, kas varētu vienot mūsu gana sašķelto sabiedrību! Es atbildēšu – tas ir Maestro Raimonds Pauls!”

Komentāru sadaļā zem ieraksta latvieši jau veltījuši apsveikuma vārdus nozīmīgajā jubilejā. Izcilajam komponistam tiek vēlēta laba veselība, enerģija un teikti paldies vārdi par skaistajām melodijām un dziesmām, kas liek no sirds lepoties par Latviju, priecē un iedvesmo!

Raimonds Pauls viennozīmīgi ir pelnījis nerimstošus aplausus!

Maestro Raimonds Pauls
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Pēdējā laikā es nekur nelienu un nerunāju,” humora un vērtīgu atziņu pilna lielā intervija ar Raimondu Paulu
Kokteilis
FOTO. Vecgada vakarā “Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados” aizvadīta īpaši lustīgā atmosfērā
Kokteilis
Maestro Raimonds Pauls īsi pirms gadumijas atklāj, ka pārcietis operāciju: “Andrejs Ērglis uzrotīja piedurknes un ņēmās pa manām iekšām!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.