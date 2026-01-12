Foto: Mikus Kļaviņš/Valsts izglītības satura centra arhīvs

"Raimonds Pauls ir vairāk nekā komponists. Viņš ir brīnums." Sabiedrībā atpazīstamas personības sveic Maestro 90. jubilejā

8:28, 12. janvāris 2026
Šodien savu 90. dzimšanas dienu svin izcilais latviešu komponists Raimonds Pauls, kurš gadu desmitiem iemantojis klausītāju mīlestību gan Latvijā, gan tālu aiz tās robežām. Viņa radītā mūzika kļuvusi par neatņemamu Latvijas kultūras sastāvdaļu, un arī šajā apaļajā jubilejā neiztikt bez sirsnīgiem apsveikumiem un laba vēlējumiem, kas apliecina Maestro nozīmīgumu.

Sociālajos tīklos Raimondu Paulu jubilejā sveikuši gan viņa talanta cienītāji, gan dažādas sabiedrībā atpazīstamas personības, kuras augstu vērtē Maestro daiļradi vai ar viņu iepriekš ir sadarbojušās. Sveicēju vidū ir gan Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, premjere Evika Siliņa,

“Raimonds Pauls ir vairāk nekā komponists. Viņš ir brīnums. Jo viņam izdodas. Maestro ir apbrīnojama spēja aizsniegt un sasniegt katru klausītāju. Un vienmēr pārsteigt mūs. Pauls padara Latviju par Latviju, jo viņa mūzika mācījusi visai Latvijai just. Daudz laimes, Maestro!” sociālajā tīklā “X” raksta prezidents.

Viņam pievienojas arī premjere: “Ar Raimonda Paula mūziku esmu dzimusi, augusi un joprojām dzīvoju – starp melodijām, kas paliek, pat tad, kad viss cits mainās. Tajās ir gan vieglums, gan klusa smeldze, kas vieno paaudzes un laikus, paliekot dziļi personīgas katram no mums. Kā manā mīļākajā dziesmā “Baltā saule” teikts, tās ļauj nonākt “tai vietā, kur jūra ar debesīm tiekas”. Paldies, Maestro, par mūziku, kas turpina priecēt arvien! Sirsnīgi sveicieni 90. jubilejā!”

Tāpat arī Raimondu Paulu sveikušas citas atpazīstamas personības.

