Atkal ķibeles ar valsts e-vidi? E-adreses dēļ daudzi var "nepamanīt" uzaicinājumus uz vēža profilaktiskajām pārbaudēm







Portālā “Latvija.lv” neapstiprinātu e-pastu dēļ daļa sieviešu varētu būt palaidušas garām uzaicinājumus uz valsts apmaksātajām krūts un dzemdes kakla vēža pārbaudēm, kurus sievietēm ar izveidotām e-adresēm papīra formā nesūta kopš 2023.gada, noskaidroja aģentūra LETA.

Kāda sieviete šo uzaicinājumu esot gaidījusi kopš oktobra, līdz nejauši to pamanījui “Latvija.lv”.

Viņa nav zinājusi, ka papīra formā šo uzaicinājumu nesaņems, jo ir izveidojusi e-adresi.

Nacionālajā veselības dienestā (NVD) aģentūrai LETA skaidroja, ka uzaicinājuma vēstules uz pārbaudēm daļai sieviešu joprojām tiek sūtītas papīra formātā uz deklarēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs mēnešu laikā pēc sievietes dzimšanas dienas.

Savukārt, ja sieviete ir izveidojusi e-adresi vietnē “Latvija.gov.lv”, tad uzaicinājuma vēstule tiek nosūtīta tikai elektroniski uz izveidoto e-adresi un papīra formā sūtīta netiek, jo jo e-adrese ir paredzēta oficiālajai abpusējai saziņai ar iestādēm, norāda dienestā.

Par to, ka turpmāk uzaicinājumu valsts apmaksātas dzemdes kakla vai krūts vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai nosūtīs elektroniski, ja sieviete būs izveidojusi e-adresi portālā “Latvija.lv”, NVD izplatīja paziņojumu jau 2023.gada pavasarī. NVD aģentūrai LETA apliecināja, ka kopš tā laika sievietēm ar izveidotu e-adresi šīs vēstules tiek sūtītas tikai elektroniski.

Latvijā valsts apmaksāts ir krūts vēža skrīnings sievietēm vecumā no 50 līdz 70 gadiem, dzemdes kakla vēža skrīnings sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem, zarnu vēža skrīnings sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 70 gadiem un prostatas vēža skrīnings visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem, kā arī vīriešiem no 45 gadiem, ja ģimenē asinsradiniekam ir konstatēts prostatas vēzis.

Pēc NVD datiem, 2023.gadā atsaucība dzemdes kakla vēža skrīningam bija 55,2%, savukārt krūts vēža skrīningam – 36,1%. Informācija par atsaucību 2024.gadā tiks apkopota februārī, informēja NVD.

Jau ziņots, ka Valsts digitālās attīstības aģentūrā (VDAA) 2024.gada pavasarī aicināja iedzīvotājus apstiprināt savu portālā “Latvija.gov.lv” norādīto e-pastu, uz kuru saņem paziņojumus par e-adresē saņemtajām ziņām. Apstiprināšanas process bija nepieciešams, lai nodrošinātu “Latvija.gov.lv” esošo datu aktualitāti.

Savukārt iedzīvotāju ieraksti sociālajos tīklos liecināja, ka atsevišķos gadījumos iedzīvotāji nav pamanījuši aicinājumu apstiprināt atjaunoto e-pasta adresi, aicinājumu ignorējuši vai tehnisku iemeslu dēļ e-pasta adresi nav izdevies apstiprināt.

Rezultātā iedzīvotāji nav pamanījuši e-adresē saņemtos sūtījumus, tai skaitā par uzliktiem sodiem, kas novedis pie dažādām nepatīkamām situācijām, tajā skaitā likvidēti uzņēmumi un lietas par nesamaksātiem sodiem nodotas parādu piedzinējiem, sodītajām personām pašām to nezinot.

Par šo situāciju šonedēļ skarbi izteicās arī Valsta prezidents, norādot, ka būtu jāizvērtē atsevišķu VDAA darbinieku atbildība un jāsaprot, kā valsts varētu palīdzēt iedzīvotājiem saistībā ar neizdarību radītajiem zaudējumiem.

VDAA saistībā ar notikušo turpinās dienesta pārbaude. Tikmēr ir atjaunota paziņojumu nosūtīšana par e-adresē saņemtajām ziņām uz visiem e-pastiem, arī neverificētajiem.