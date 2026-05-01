Atkal tās lapsenes klāt?! Ģeniāls triks, kas varētu tās atturēt no tavas mājas uz visiem laikiem
Lai gan vasaras sezona ir pilna ar patīkamiem brīžiem, piemēram, grila ballītēm un atpūtu pie baseina, tai ir arī būtisks trūkums: lapsenes. Vasarā tās ir visaktīvākās un taisa pūžņus, kā rezultātā jūsu pagalmā var parādīties simtiem lapseņu.
Bet vai zinājāt, ka ir viens vienkāršs veids, kā acumirklī atbaidīt lapsenes? Jūs pat varat to pārvērst par jautru “dari pats” projektu; lūk, kā to paveikt.
Kāpēc viltus lapseņu ligzda ir efektīva?
Lapsenes ir teritoriāli kaitēkļi un izvairīsies no vietām, kur atrodas citas lapseņu kolonijas. Izveidojot viltus lapseņu ligzdu, tiek radīts māneklis, kas attur tās no iedzīvošanās šajā apgabalā. Tas darbojas lieliski, un tās ātri vien pazudīs no jūsu pagalma.
Turklāt šis risinājums ir neticami izdevīgs – jums vairs nebūs jātērē nauda dārgiem ķīmiskajiem atbaidīšanas līdzekļiem. Visbeidzot, šis triks palīdzēs samazināt iespēju tikt sadzeltiem, jo pēc uzstādīšanas tas ir projekts, kurā nav nepieciešama nekāda papildu darbība vai bīstama saskarsme ar kukaiņiem.
Kā izveidot viltus lapseņu ligzdu
Paša spēkiem izveidot viltus lapseņu ligzdu ir lēts veids, kā atbaidīt lapsenes no mājām un āra terases. Tas ir arī jautrs projekts, ko var paveikt kopā ar ģimenes locekļiem, kam patīk māksla un amatniecība.
Viss, kas jums būs nepieciešams – šķēres, aukla, līmlente, brūns papīra maisiņš.
Darba gaita. Vispirms paņemiet brūno papīra maisiņu un pilnībā saplaciniet to. Pēc tam sagrieziet papīra maisiņu taisnstūra formā.
Kad esat ieguvis vēlamo izmēru, saburziet to bumbiņā. Tas piešķirs materiālam līdzīgu tekstūru un formu kā īstam lapseņu pūznim.
Kad forma ir izveidota, izmantojiet līmlenti, lai aptītu šo bumbu un papīrs neatvērtos.
Piestipriniet auklu pie pūžņa, izmantojot atlikušo lenti, un pakariniet to uz lieveņa vai jebkur citur, no kurienes vēlaties atbaidīt lapsenes.
Citi padomi profilaktiskiem risinājumiem pret lapsenēm
Šeit ir vēl daži padomi, kā atbrīvoties no šiem kaitinošajiem kaitēkļiem:
Tas palīdzēs novērst lapseņu uzbrukumus citiem kukaiņiem. Ja ļausiet dārzeņiem un augļiem sākt pūt, tas palielinās kukaiņu skaitu šajā apgabalā, kas savukārt kā magnēts pievilinās lapsenes.
Vēl viens izmaksu ziņā efektīvs veids, kā novērst lapseņu iedzīvošanos tavā teritorijā, ir izmantot ziepju un ūdens šķīdumu, ko izsmidzināt uz lapseņu ligzdām ap māju.
Protams, varat izmantot arī veikalos nopērkamos lapseņu atbaidīšanas līdzekļus. Tomēr pirms ķeraties pie pūžņu apsmidzināšanas, noteikti uzvelciet aizsargapģērbu un aizsargbrilles, lai nejauši neapsmidzinātu sevi un pasargātu sevi no lapsenēm, kas, sajūtot apdraudējumu, būs gatavas uzbrukt.