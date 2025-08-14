4 lietas, ko nevajadzētu darīt, sastopoties ar lapseni – tas ir pašu drošības labā 1
Ikvienam patīk vasara, taču siltajā sezonā ir arī savi trūkumi – viens no tiem ir lapsenes. Jo īpaši augustā. Tās var parādīties pēkšņi, būt uzmācīgas un dažkārt pat agresīvas. Tomēr ir veidi, kā atbaidīt šos kukaiņus, nenogalinot tos. Ir arī lietas, kuras nekādā gadījumā nevajadzētu darīt.
Iedomājies: tu sēdi uz terases ar draugiem, dzer kafiju, baudi kūkas gabaliņu – un pēkšņi ap galdu lidinās lapsenes. Pat ja tās šķiet agresīvas, nogalināt tās nevajadzētu – lapsenes palīdz cīnīties ar citiem kaitēkļiem un piedalās ziedu apputeksnēšanā.
4 lietas, ko nedarīt ar lapseni
Nepūst uz lapsenes – izelpā esošais oglekļa dioksīds kukainim signalizē par briesmām, un tas kļūst agresīvāks.
Nekratīties un neveikt drudžainas kustības – tas tikai provocē lapseni, un pastāv risks to aizskart, izraisot dzēlienu.
Neizrādīt bailes – kukaiņi jūt mūsu emocijas. Arī baiļu sviedri var lapsenēm signalizēt par draudiem.
Nenogalināt lapseni – tas ne tikai ir kaitīgi dabai, bet arī izdala feromonus, kas pievilina citas lapsenes, gatavas aizstāvēties.
Kā lapsenes turēt pa gabalu
Vienkārši vēro, lai tā netuvojas tavai maltītei.
Izmanto smidzināšanas pudeli ar ūdeni – lapsenes to ļoti nemīl.
Novieto dažas vīnogas tālāk no galda – tās novērsīs kukaiņu uzmanību.
Izmēģini kafijas biezumu triku: nelielā traukā ieber un aizkūpini nelielu daudzumu maltās kafijas – šiie dūmi lapsenēm nepatiks, bet cilvēkiem smarža netraucēs.