Politiķis Oļegs Burovs.
Foto: Timurs Subhankulovs

Saeimas deputāts Burovs pērn algā un pensijā saņēmis sešos ciparos mērāmu summu 0

LETA
13:36, 1. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Saeimas deputāts Oļegs Burovs (GKR) pērn algā no Saeimas saņēmis 81 648 eiro, bet vēl 21 937,56 eiro kā pensiju, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.

Ko noklusē pārdevējs? 12 “sarkanie karogi” lietota auto sludinājumā 2
Kokteilis
Viņu “baterija” gandrīz vienmēr ir pilna: jaudīgāko zodiaka zīmju reitings astrologu skatījumā
Kokteilis
Sanitas, Elīnas, Daces, Niki un Pauli? Latviešu meiteņu un zēnu vārdi, kuri tulkojumā iegūst stipri dīvainu nozīmi
Lasīt citas ziņas

Papildus algai un pensijai Burovs pērn guvis 14 000 eiro dividendēs no SIA “Projektu vadības konsultanti”, kurā viņam pieder 50% kapitāldaļu, kā arī 99,25 eiro procentos no noguldījumiem “Luminor Bank”.

Deputāts deklarējis bezskaidrās naudas uzkrājumus aptuveni 5930 eiro apmērā, kas glabājas “Luminor Bank” un “Citadele” bankā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pentagons brīdina Eiropas sabiedrotos, arī Lielbritāniju, Poliju, Lietuvu un Igauniju – kas noticis?
“Paldies, ka skatījāties!” LTV piedzīvo pārmaiņas – divi tautā iemīļoti žurnālisti atvadās no televīzijas ētera
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par būvgružu ugunsgrēku Rumbulā

Burovam lietošanā ir dzīvoklis Rīgā, savukārt īpašumā – 2022. gadā ražots vieglais automobilis “Volvo XC90”. Vienlaikus deklarācijā norādītas parādsaistības 7703,93 eiro apmērā. Viņš arī izsniedzis aizdevumus kopumā 108 000 eiro apmērā.

Deklarācijā norādīts, ka deputātam nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu.

Papildus Saeimas deputāta amatam Burovs ir politiskās partijas “Gods kalpot Rīgai” valdes loceklis.

SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Kādēļ man, ieejot jūrā, ir jābradā pa kāda pelniem?” Pelnu kaisīšana dabā rada jautājumus
TV24
Burovs atklāj, cik patiesībā izmaksā vienas daudzdzīvokļu mājas siltināšana Rīgā – iedzīvotāji paši to nosegt nav spējīgi
Oļegs Burovs: Cilvēku dzīvība nedrīkst būt maksa par Rīgas mēra politisko bezdarbību
