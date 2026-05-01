Saeimas deputāts Burovs pērn algā un pensijā saņēmis sešos ciparos mērāmu summu 0
Saeimas deputāts Oļegs Burovs (GKR) pērn algā no Saeimas saņēmis 81 648 eiro, bet vēl 21 937,56 eiro kā pensiju, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Papildus algai un pensijai Burovs pērn guvis 14 000 eiro dividendēs no SIA “Projektu vadības konsultanti”, kurā viņam pieder 50% kapitāldaļu, kā arī 99,25 eiro procentos no noguldījumiem “Luminor Bank”.
Deputāts deklarējis bezskaidrās naudas uzkrājumus aptuveni 5930 eiro apmērā, kas glabājas “Luminor Bank” un “Citadele” bankā.
Burovam lietošanā ir dzīvoklis Rīgā, savukārt īpašumā – 2022. gadā ražots vieglais automobilis “Volvo XC90”. Vienlaikus deklarācijā norādītas parādsaistības 7703,93 eiro apmērā. Viņš arī izsniedzis aizdevumus kopumā 108 000 eiro apmērā.
Deklarācijā norādīts, ka deputātam nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu.
Papildus Saeimas deputāta amatam Burovs ir politiskās partijas “Gods kalpot Rīgai” valdes loceklis.