"Mūs vēl sagaida Krievijas provokācijas, kas var skart arī Baltijas valstis," ukraiņu astrologs nosauc laiku, kad karš Ukrainā varētu beigties
Karš Ukrainā turpinās jau vairākus gadus, taču prognozes par to, kad tas beidzot beigsies, joprojām ir dažādas. Savu skatījumu uz notikumu attīstību paudis arī ukraiņu slavenais astrologs Vlads Ross, kurš uzskata, ka konfliktam var būt vairāki iespējamie beigu scenāriji, vēsta ārzemju mediji.
Viņš norāda, ka pats svarīgākais termiņš varētu būt 2029. gada noslēgums, kad iespējamas būtiskas izmaiņas situācijā.
“Jupitera cikls beigsies 2029. gada beigās, tāpēc galējais termiņš, kad varētu tikt parakstīta vienošanās par mieru ir 2029. gadā. Tas ir galējais termiņš. Bet vēl ir 2026. gada septembris. Sarunas varētu atsākties septembra vidū vai septembra beigās,” norāda astrologs.
Vienlaikus viņš pieļauj, ka pirms tam var notikt arī jauni sarežģījumi. Pēc viņa domām, 2026. gada augustā iespējamas Krievijas provokācijas, kas varētu skart arī Baltijas valstis.
Runājot par iespējamo situācijas attīstību Krievijā, astrologs neizslēdz, ka varētu tikt izsludināta vispārēja mobilizācija, kas savukārt var radīt iekšējas sekas pašā valstī.
“Vai nu viņi izsludinās vispārēju mobilizāciju, pēc kuras sekos Putina gāšana, vai arī neizsludinās, pēc kā sabruks viņu fronte. Mana prognoze ir tāda, ka septembrī un oktobrī mēs varam sagraut okupantu fronti un sākt virzīties uz 1991. gada robežām un Krimas zemes šaurumu. Tāpēc krieviem ir vai nu gājiena spaids (šaha termins, kas apzīmē situāciju, kurā viens no spēlētājiem spiests izdarīt sev neizdevīgu gājienu), vai nu vispārēja mobilizācija, vai arī viņu varas sabrukums,” norāda Ross
Astrologs atklāja arī konkrētus datumus, kurus viņš uzskata par sarežģītākiem no militārā viedokļa.
“Ir tādi nelabvēlīgi datumi kā 2026. gada 22. un 23. aprīlis. Pēc tam 29. un 30. aprīlis, 7. un 8. maijs,” viņš skaidro.
Pēc viņa teiktā, iespējas vienoties par pamieru esot bijušas jau 2026. gada sākumā, taču šobrīd sarunu process esot apstājies.
Vienlaikus viņš ir pārliecināts, ka ilgtermiņā karš tomēr beigsies.
“Es garantēju, ka tiklīdz sāksies Saturna periods 2030. gadā, noteikti nekāds karš vairs nebūs. Jupitera periods sākās 2021. gada septembrī. Krievija tad vēl neuzbruka, bet lēmums jau bija pieņemts. Šis smagais Jupitera periods, kas saistīts ar postījumiem un karu, beigsies 2029. gada novembrī un decembrī,” viņš uzsver.
Ross arī piebilst, ka, viņaprāt, šobrīd nevajadzētu steigties ar kompromisiem, jo situācija var mainīties par labu Ukrainai.
“Mēs tuvākajā laikā varam iegūt daudz vairāk tehnoloģiskajā ziņā. Pirmkārt, pa Maskavu var lidot ballistiskās raķetes, mūsu roboti var karot un sagūstīt okupantus. Krieviem var sabrukt fronte. Es zinu no saviem avotiem, ka tagad nav tas brīdis, kad jāpadodas. Tagad karā ir lūzuma situācija, Ukraina pamazām pārņem iniciatīvu. Iespējams, augustā mēs atkal ieiesim kādā Krievijas apgabalā. Rudenī redzēsim, kā plaisā Krievijas fronte,” norāda astrologs.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.