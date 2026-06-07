FOTO. Nekad vēl tik daudz informācijas nav bijusi publiskota – kā slepenībā un nošķirtībā tiek audzināti Putina dēli 23
Krievijas prezidenta Vladimira Putina privātā dzīve gadiem ilgi bijusi viena no visvairāk apspriestajām un vienlaikus visvairāk slēptajām tēmām valstī. Lai gan Putins pēc šķiršanās no sievas Ludmilas 2014. gadā oficiāli nav precējies, Krievijā jau ilgstoši tiek uzskatīts, ka viņš dzīvo attiecībās ar bijušo olimpisko čempioni mākslas vingrošanā Alīnu Kabajevu.
Tagad izmeklējošās žurnālistikas projekts “Systema”, kas darbojas medija RFE/RL paspārnē, publicējis līdz šim detalizētāko ieskatu Putina iespējamo bērnu ikdienā. Žurnālistu rīcībā nonākuši dokumenti, līgumi un sarakste, kas saistīta ar bērnu audzināšanu laika posmā no 2017. līdz 2026. gadam.
Saskaņā ar publiskoto informāciju Putina un Kabajevas ģimenē aug divi dēli – Ivans, kuram ir aptuveni 11 gadi, un jaunākais Vladimirs, kuram ir seši vai septiņi gadi. Lielāko daļu laika viņi pavada stingri apsargātā rezidencē pie Valdaja ezera Krievijas ziemeļrietumos.
Lai gan publiskotie dokumenti sniedz neierasti detalizētu ieskatu Putina bērnu ikdienā, Kremlis līdz šim nav komentējis šos apgalvojumus. Pats Putins nekad publiski nav apstiprinājis informāciju par jaunākajiem dēliem.
Līdz šim viņš izvairījies runāt arī par savām pieaugušajām meitām – Mariju Voroncovu un Katerinu Tihonovu -, kuras dzimušas laulībā ar bijušo sievu Ludmilu.
Tomēr jaunākā izmeklēšana atklāj pasauli, kas gadiem ilgi atradusies tālu no sabiedrības acīm – stingri apsargātu, izolētu vidi, kurā aug Krievijas prezidenta bērni.