"Atnāk jaunietis, un viņš jau vairs nav pēc dienas, divām…" Amsils atzīst, ka jaunā paaudze ir citāda, nav gatava strādāt fizisku darbu







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par darba tirgus jautājumiem un darbaspēka pieejamību Latvijā, AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils atzina, ka arī viņa vadītajā uzņēmumā esot zināmas problēmas ar vakanču aizpildīšanu. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 400 darbinieki. Augsti kvalificēti darbinieki netrūkst, taču problēmas ir ar mazāk kvalificētu darbinieku piesaisti – fiziskā, smagā darba darītājiem.

“Ja skatāmies kopumā, tad pārtikas ražošanā jau ilgstoši ir pastāvīgs darbaroku trūkums. Es teiktu, ka tā situācija labāka nekļūst, bet gan tieši otrādi,” komentēja AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Amsils. Viņš skaidroja, ka darbaspēka trūkuma pamatā esot vairākas problēmas.

“Viens ir skaidrs, ka mēs paliekam mazāk, vecāki un tā tālāk. Demogrāfijas jautājumi un tas viss… Ja runājam par mums, tad var teikt, ka mums nav problēmas ar operatoriem un augstāk kvalificētiem darbniekiem – viņi mums ir, un viņi ir ilgstoši darbinieki. Problēmas sākas tur, kur ir fiziskais darbs! Tātad fasēšanas sadaļa, kastu krāmēšana, uzkraušana – viss, kur ir nepieciešams fizisks spēks un fizisks darbs,” sacīja Amsils TV24 raidījumā. Šajā ziņā viņam ir kāds novērojums, kas saistīts tieši ar jauno paaudzi.

“Ja mēs paskatāmies jauno paaudzi, mums ir jāsaprot, ka tā ir cita paaudze, kas mums aug. Viņi nav tam gatavi un nav pieraduši pie tāda veida fiziska darba. Mums ir bieži tādi gadījumi, kad atnāk jaunietis, un viņš jau nav vairs pēc dienas vai divām, trijām… Tāpēc šo jautājumu katrs uzņēmums tīri specifiski risina, kā nu var,” situāciju darbaspēka jomā ieskicēja Amsils. Varianti, kā šo problēmu risināt, esot divi – viens no tiem ir “lūkošanās pēc viesstrādniekiem”, bet otrs – procesu automatizācija.

“Mēs ieviešam robotus arvien vairāk un vairāk. Tas ir ceļš, kas, manuprāt, ir vispareizākais. Bet tāpat ieviešot šos te robotus, tie ir jāapkalpo un ir kaut kādas saistītās darbības, kuras ir jāveic. Noliktavas darbības un tā tālāk. Bez tā cilvēka mēs tāpat neiztiksim vēl droši vien kādu labu laiku,” sacīja AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Amsils diskusijā TV24 raidījumā “Preses klubs”. Līdz ar to viņš piekrīt, ka pastāv problēma piesaistīt gados jaunākus darbiniekus. Un arī statistikas ailēs esot redzams, ka daudzi jaunieši Latvijā ir bez darba. “Tas ir ievērojams skaitlis. Tur rodas jautājums – no kā viņi iztiek?!” noslēgumā retoriski vaicāja Amsils, runājot par vakanču aizpildīšanu viņa vadītajā uzņēmumā AS “Dobeles dzirnavnieks” un pārtikas ražošanā kopumā.