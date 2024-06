Ekonomists: Tuvākos 3 līdz 7 gadus vēl ir iespējas iekšējai darbaspēka migrācijai, bet Latvija jebkurā gadījumā nebūs tāda, kāda tā ir bijusi Ieteikt







TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, diskutējot par Latvijas darba tirgu un darbaspēku, bankas “Luminor” ekonomists Pēteris Strautiņš uzsvēra, ka tuvāko trīs līdz piecu, septiņu gadu laikā “prioritāte noteikti ir iekšējie resursi”.

Reklāma Reklāma

“Latvijā, runājot par nodarbinātību dažādos reģionos, tā lielā aina ir tāda, ka Rīga un Pierīga jeb Lielrīga ir 60 darba vietas uz 100 cilvēkiem, un pārējā Latvija – Vidzeme, Kurzeme – ir ap 40 [darba vietām], Latgalē vēl drusku mazāk. Līdz ar to pavisam noteikti vēl ir iespējas iekšējai migrācijai. Un tāpat ir iespējas arī darba vietu pārcelšanai,” uzskata ekonomists Strautiņš, apspriežot to, cik ilgi vēl var iztikt ar vietējo darbaspēku, to neievedot no ārvalstīm.

Turklāt esot skaidrs, ka rūpniecības darba vietas ir daudz vieglāk pārcelt, nekā pakalpojumu darba vietas. “Vismaz eksportspējīgie pakalpojumi dabiski koncentrējas lielajās pilsētās ap starptautiskajām lidostām. Tos ir ļoti grūti pārcelt ārpus galvaspilsētas reģiona. Ražošanu arī ir grūti pārcelt, bet vismaz tas ir iespējams, ja ļoti pacenšas,” norādīja Strautiņš TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”.

Tomēr runājot par Latvijas nākotni, ekonomists skaidri uzsvēra: “Latvija jebkurā gadījumā nebūs tāda, kāda tā ir bijusi. Ja mēs nepieļaujam kontrolētu, tomēr nozīmīgu imigrāciju, tad mēs ejam uz 1,7 miljoniem vai 1,5 miljoniem cilvēku. Tas nozīmē, ka palikušie iedzīvotāji koncentrējas atsevišķās, salīdzinoši pievilcīgās vietās Latvijā. Mēs ieraudzīsim kaut kādu variantu, kas sagādās zināmu diskomfortu. Ir tāds teiciens itāļu rakstniekam Di Lampedūzam: “Lai viss paliktu tāpat, kā ir, visam ir jāmainās””.