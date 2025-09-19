Atrodi savu mirdzumu! “Nela gems” rotas un ausu caurduršana ikvienam pašā Rīgas sirdī 0
Skaista rota ir labākais veids, kā sevi iepriecināt. Nav trīs gadus jākrāj nauda dārgiem dimantiem, tepat Rīgas sirdī, Avotu ielā 1, jau 11 gadus darbojas latviešu rotu meistare Nela, kura rūpējas, lai katra kliente atrastu tieši sev piemērotāko mirdzumu par cenu, kuru var atļauties ikviens. “Nela gems” piedāvā plašu aksesuāru klāstu no kristāliem, dabīgiem akmeņiem un pērlēm. Tur ikviena atradīs vairāk kā 1000 rotas dažādiem dzīves mirkļiem!
Avotu ielā 1, TC Akropole Rīga un TC Rīga Plaza veic ausu duršanu ar “Dolphin Mishu” jaunākās paaudzes ausu sistēmu. “Nela gems” izmanto ar roku spiežamu ausu caurduršanas sistēmu nevis ausu pistoli, tāpēc, ka tā ir mūsdienīga, nesāpīga, sterila un pilnīgi droša procedūra.
Caurduršanai tiek izmantota speciāla sistēma, kas vienlaicīgi caurdur ausi un ieliek tajā ārstniecisko auskaru. Piedāvājumā 18 dažādu dizainu un toņu augstas kvalitātes medicīniskā tērauda auskari, iepakoti sterilā iepakojumā, kas nodrošina veiksmīgu sadzīšanu.
– bez skaņas – procedūra ir ātra, droša un nesāpīga
– bez trieciena – auss netiek traumēta, līdz ar to ātrāk sadzīst
– plaša duramo auskaru izvēle – sterili antialerģiski auskariņi
Viens caurums + auskariņš 25 eiro.
Divi caurumi + auskariņi 35 eiro.
Katrs nākamais +10 eiro.
Kas jāņem vērā pirms ausu duršanas?
Pirms ausu duršanas iesaka izmazgāt matus, jo pēc tam 3 dienas austiņas jāsargā no mitruma, lai ātrāk sadzīst. Pēc ausu duršanas divas nedēļas vajadzētu izvairīties no izteikti lielas un aktīvas peldēšanās, jo ūdenstilpnēs bieži ir dažādas baktērijas un mikroorganismi.
Iesaka divas nedēļas sargāt ausis arī no saunām un pirtīm. Austiņas pēc duršanas jātīra 2x dienā ar speciālo “Dolphin Mishu” ausu tīrīšanas līdzekli. Auskari jānomaina pēc 30-40 dienām!
Pieejamas arī dāvanu kartes, lai šo lielisko iespēju varētu uzdāvināt meitai, mammai, draudzenei!
Ausu caurduršana bērniem: padomi drošai un veselīgai pieredzei
Lai arī ausu caurduršana bērniem ir ļoti izplatīta, tas ne vienmēr ir tik vienkārši, kā izklausās. Svarīgi, lai procedūra tiktu veikta droši, izmantojot sterilus instrumentus, un, lai vecāki zinātu, kā mājas apstākļos pareizi kopt izdurtās ausis. Lai izvairītos no infekcijām, ievēro padomus!
Kad durt ausis bērniem?
Lai arī kultūra un ģimenes tradīcijas bieži nosaka laiku, kad bērnam durt ausis, “Nela gems” iesaka nogaidīt, līdz bērns pats spēj palīdzēt ar caurdurto ausu kopšanu. Zīdaiņiem infekcijas var izraisīt nopietnas komplikācijas un pat hospitalizāciju, tāpēc ārsti bieži iesaka nogaidīt vismaz pāris mēnešus.
Saprotams, ka daudzas ģimenes caurdur ausis agri kultūras dēļ – šādos gadījumos ieteicams gaidīt vismaz līdz bērnam ir 2 mēneši un saņemtas pirmās vakcīnas, lai mazinātu infekciju risku.
“Nela gems” iesaka izmantot sistēmu, nevis pistoli, jo tas samazina infekcijas un rētu risku. Ja izvēlies tetovēšanas salonu vai citu vietu – pārliecinies par sterilitāti! Speciālistam jālieto jauni vienreizlietojami cimdi, sterils aprīkojums, un jābūt atbilstošai apmācībai.
Izvēlies antialerģiskus materiālus, piemēram: medicīnisko tēraudu, 925. proves sudrabu, 14k, 18k vai 24k zeltu. Izvairies no niķeļa, jo tas bieži izraisa alerģijas. Mazākiem bērniem ieteicami auskari ar skrūvējamu aizdari – tā būs mazāka iespēja tos izvilkt un aizrīties.
Kā izvairīties no infekcijām pie ausu duršanas?
– Nepieskaries caurdurtajām ausīm, ja nav nepieciešams
– Pirms tīrīšanas vienmēr nomazgā rokas
– Tīri ausis katru dienu ar fizioloģisko šķīdumu priekšā un aizmugurē
– Nelieto spirtu vai ūdeņraža pārskābi
– Neņem auskarus ārā
– Negrozi auskarus
– Izvairies no peldēšanas baseinā, jūrā vai vannā sadzīšanas laikā
Cik ilgi jāvalkā auskari?
Neizņem auskarus vismaz 4–6 nedēļas. Šajā laikā turpini regulāri tīrīt.
Vecākiem bērniem šis ir labs brīdis mācīt atbildību – bet tomēr pārbaudi, vai viss dzīst kā vajag. Dzīšana var ilgt vairākus mēnešus. Kad ausis sadzijušas, vēl 6 mēnešus nēsā auskarus ikdienā, lai caurumi neaizaug.
Uzmanies no komplikācijām pie ausu caurduršanas! Bērni var izraut auskarus vai sabojāt ļipiņu, kas var prasīt ārsta palīdzību. Apmēram 35% caurduršanu zīdaiņa vecumā izraisa kādu problēmu! Ja redzi apsārtumu, sāpes, pietūkumu, strutas vai ieaugušu auskara aizmuguri ilgāk par 24 stundām – nekavējoties sazinies ar ārstu.
Ausu duršana bērniem
– Neplāno bērnam ausis durt pārāk agri
– Izvēlies sterilus apstākļus un profesionālus speciālistus
– Izmanto kvalitatīvus, antialerģiskus auskarus
– Rūpīgi kop ausis sadzīšanas laikā
– Seko līdzi iespējamām komplikācijām
