Ātrs psiholoģiskais tests: sarkana, zila vai dzeltena – kuru krāsu izvēlies tu? 0
Cilvēka mīļākā krāsa nereti nav nejauša izvēle. Tā bieži vien atspoguļo mūsu raksturu, iekšējo pasauli un emocionālo stāvokli konkrētajā dzīves posmā. Katram no mums veidojas savas asociācijas ar krāsām. Vienus piesaista spilgti un intensīvi toņi, citus nomierina mierīgas, vēsas krāsas. Psihologi norāda, ka šīs izvēles var atklāt mūsu vērtības, vēlmes un pat to, kā šobrīd jūtamies.
Šis vienkāršais tests aicina aplūkot trīs krāsas – zilu, sarkanu un dzeltenu, izvēloties to, kura šobrīd uzrunā visvairāk. Nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Svarīgi ir paļauties uz pirmo sajūtu.