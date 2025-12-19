FOTO. VIDEO. “Vai nav reāli maitas? Tautai jāsamet miljoniņš bērniem, bet pašiem prēmijās 245 miljoni!” Augulis mēģina taisnoties 0
Kontekstā ar ikgadējo labdarības akciju “Dod pieci!” izskanējis gana daudz arī cinisku un nievājošu komentāru par valdības, politiķu, premjera un arī prezidenta lēmumu pašiem sev un ierēdņiem prēmijās piešķirt 240 miljonus, bet vienlaikus lūgt tautai sakasīt miljonu, lai bērni ar kustību traucējumiem varētu izmantot apmaksātas iespējas vingrot un uzturēt savu veselību labākā formā.
“Pilns internets bija ar šo visu! Es arī pārlapoju daudz ko un domāju, bet īstenībā – tas ir ciniski, vai nav reāli maitas?! 240 miljonus paņem sev un saka: “Tauta, sagrabiniet miljoniņu, lai bērni invalīdi var pavingrot!”” tik skarbs ir TV24 raidījuma “Preses klubs” vadītājs Aivis Ceriņš, tāpēc lūdz šo situāciju komentēt Uldim Augulim, Saeimas deputātam (ZZS).
“Arī šeit, kādā no raidījumiem, es esmu teicis to, ka redzam, kas mums notiek uzņēmējdarbības pusē – ka visi mēģina savas izmaksas maksimāli samazināt, rēķinoties ne tikai ar to, kas būs nākamgad, bet arī 2027. gadā un 2028. gadā. Vismaz uzņēmēji sev neceļ sev briesmīgus sapņu kalnus vai labās nākotnes vīzijas,” tā savu atbildi iesāk Augulis.
Viņš turpina: “Arī mans uzstādījums ir tāds – mums ir jāmazina gan prēmijas, gan piemaksas, gan dāvanas, jo
Es 2009. gadā biju pirmo reizi labklājības ministrs, un tad, kad mēs sapratām, ka valstij jūlijā beidzas nauda un valsts ir bankrotējusi, tā bija pavisam cita situācija.”
Skaidri redzams, ka valsts izdevumi kopš tā laika ir milzīgi pieauguši:
Arī šobrīd ir pienācis brīdis, kad nevaram šo snowball principu velt tālāk un celt parādus.”
Augulis saka, ka viennozīmīgi atbalsta to, ka jau janvārī, pēc Jaunā gada sagaidīšanas un Saeimas atgriešanās no brīvdienām, ir jāturpina strādāt pie tā, ko nozīmē izdevumu samazināšana.
Uz raidījuma vadītāja aizrādījumu, ka arī pats Augulis ir balsojis par prēmiju un izmaksu 247 miljonu eiro apmērā, Augulis asi iebilst, ka tik daudz jau nav, jo bijis procentuāls samazinājums līdz 243 miljoniem: “Manuprāt, ir labi, ka samazināja un