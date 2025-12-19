Krievu mērs ir pilns: tiešraides laikā viņi turpina uzbrukt Putinam, “apmētājot” viņu ar vēl neērtākiem jautājumiem 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins ikgadējā, rūpīgi iestudētajā gada noslēguma preses konferencē atbildēja uz amatpersonu un mediju jautājumiem. Tiešraides laikā valsts vadītājs lielākoties saņēma viņam labvēlīgus jautājumus, kas ļāva saglabāt pārliecinošu un kontrolētu toni. Taču starp tiem izskanēja arī vairāki neērti un pat atklāti kritiski jautājumi, kas Kremlim nebija pa prātam, vēsta “Lrytas”.
Krievijā atklāta kritika pret valsts vadītāju faktiski ir aizliegta. Taču daži iedzīvotāji tomēr uzdrošinājās tiešraidē uzdot jautājumus par reālām ikdienas problēmām, tostarp ekonomisko situāciju un karu Ukrainā.
Daļa jautājumu skāra sadzīviskas lietas. Piemēram, kāds Krievijas iedzīvotājs norādīja, ka viens no ceļiem Maskavas apgabalā noteikti būtu jāasfaltē. Cits norādīja, lai Putins beidzot aptur neprātīgo cenu kāpumu. Šādi jautājumi ļāva nojaust, ar kādām problēmām ikdienā saskaras Krievijas sabiedrība.
Savā uzrunā Putins aicināja nepārspīlēt bažas par Krievijas ekonomikas palēnināšanos. Viņš apgalvoja, ka valsts ekonomika esot stabila un pat izskatoties labāk nekā “lēni augošās Eiropas ekonomika”. Tomēr analītiķi norāda, ka Krievijas ekonomika balansē uz robežas un izaugsme ir tikai nedaudz virs nulles.
Tiešraidē izskanējušie jautājumi kļuva arvien negaidītāki. Kāds skatītājs vaicāja: “Kas būs nākamais prezidents? Gribu to izpētīt sīkāk.” Cits interesējās: “Ko man darīt, lai Krievija kļūtu par impēriju? Savukārt vēl kāds uzdeva šādu jautājumu: “Kur ir Staļina dvēsele – debesīs vai ellē?”
Neizpalika arī atklāta neapmierinātība pret Putinu. Kāds cilvēks Putina preses konferenci nosauca par cirku, cits pieprasīja nekavējoties apturēt cenu kāpumu. “Kad mēs sāksim dzīvot labi un bez meliem?” vaicāja kāds Krievijas iedzīvotājs. Parādījās arī jautājums par valdošo partiju “Vienotā Krievija”: “Skatoties uz dzīvi mūsu valstī, ir dīvaini, ka šī partija joprojām iegūst vairākumu. Vai vēlēšanas nav viltotas?”
Īpaši neērti Kremļa vadībai bija jautājumi par situāciju frontē. Krievijas varas iestādes jau kādu laiku apgalvo, ka pilnībā kontrolē Kupjanskas pilsētu Harkivas apgabalā. Taču realitātē šie apgalvojumi neatbilst patiesībai, jo Ukrainas spēki nesen veica veiksmīgu pretuzbrukumu, atguva kontroli pār aptuveni 90 procentiem pilsētas un tās centrā ielenca vismaz 200 Krievijas karavīru.
“Kupjanskā ukraiņu karavīri mūs vienkārši samīdija līdz nāvei, bet jūs sakāt, ka visa pilsēta ir mūsu. Kāpēc jūs melojat?” tiešraides laikā jautāja kāds Krievijas iedzīvotājs.