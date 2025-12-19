Foto: ekrānuzņēmums no video

Ziemassvētku un Jaungada uzkodu recepte: “Mandarīni”, kas pagatavojami vien no četrām sastāvdaļām 0

22:35, 19. decembris 2025
Receptes

Kad mājās smaržo pēc mandarīniem un Ziemassvētku svecēm, kļūst skaidrs, ka tuvojas gada sirsnīgākais un gaidītākais brīdis. Un, protams, līdz ar to arī rodas galvas sāpes par to, ko šogad likt uz svētku galda. Mēs visi vēlamies pārsteigt ģimeni un viesus ar ko īpašu, taču ne vienmēr ir vēlme vai laiks stundām ilgi darboties virtuvē.

Par laimi, dažkārt vislabākie risinājumi ir vienkārši. Tieši tādu ideju sociālajos tīklos piedāvājusi ukraiņu influencere Diāna Kuļikovska, kas savā “TikTok” profilā dalījusies ar recepti uzkodai, kura izskatās gluži kā mandarīni, taču patiesībā tie ir nelieli sāļi gardumi ar krēmīgu pildījumu, kas pagatavojami tikai no četrām pavisam vienkāršām sastāvdaļām.

Šī uzkoda ne tikai izskatās lieliski, bet arī ir ļoti vienkārša.

Kas nepieciešams, lai pagatavotu 5 mandarīnus?

4 burkāni

2 kausētā siera paciņas

4 olas

2 ēdamkarotes majonēzes

Kā pagatavot?

Burkānus un olas vispirms novāra, atdzesē un nomizo.

Tad burkānus sarīvē uz smalkas rīves, uzber nedaudz sāli un izklāj plānā kārtā uz pārtikas plēves.

Atsevišķā traukā sarīvē olas, pievieno kausēto sieru un majonēzi. Tad maisa līdz iegūst krēmīgu masu.

Šo masu liek virsū uz izklātās burkānu kārtas, aptuveni ēdamkarote pildījums priekš viena mandarīna.

Kad masa izklāta uz burkāniem, viss jāsatin rūpīgā bumbiņā, ar pārtikas plēves palīdzību. Plēve palīdzēs iegūt mandarīna apaļo formu. To var cieši aizgriezt ciet un uz brīdi ievietot ledusskapī, lai uzkoda ievelkas.

Pirms pasniegšanas katra mandarīna augšā iesprauž vienu krustnagliņu, kas imitēs augļa kātiņu un piešķirs uzkodai vēl vairāk līdzības ar īsto mandarīnu.

@diana_kulikovska Закуска «Мандаринка» Інгредієнти: – 4 середні моркви – 2 плавлені сирки – 4 варені яйця – 2 ст л майонезу – 5 шт гвоздика – сіль Приготування: Відварити яйця і моркву, почистити. Все натерти. На одноразову плівку викласти моркву, трішки підсолити, зверху перемішаний сир, сирки, часник і майонез( їх змішати і посолити). Замотати як показано на відео і можна ставити в холодильник, а можна їсти одразу! Закуска ефектна, смачна і проста! #рецепт #закуска #простірецепти #новорічнірецепти #закуски ♬ оригінальний звук – diana_kulikovska

Tēmas
