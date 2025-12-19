Policists nelegālo cigarešu pārvadātajiem nopludina informāciju par plānoto pārbaudi 0
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai apsūdzēt Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonu par neizpaužamu ziņu atklāšanu, aģentūru LETA informēja IDB.
IDB ieguvis pierādījumus, ka policijas amatpersona tās rīcībā esošo informāciju par plānotu transportlīdzekļa pārbaudi saistībā ar aizdomām par nelegālu tabakas izstrādājumu pārvadāšanu nodeva pārbaudāmā transportlīdzekļa īpašniekam bez likumīga pamata.
VP amatpersonai ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tai skaitā aizliegums ieņemt noteiktu amatu.
Noziedzīgais nodarījums atklāts ciešā sadarbībā ar VP.