VIDEO. “Miljons bērnu rehabilitācijai ir labi. Bet divi miljoni sabiedriskajām attiecībām – vēl labāk,” Konstantinovs ar Liepnieku savelk paralēles 0
Sabiedriskā medija labdarības maratona “Dod pieci!” sešās diennaktīs kopumā saziedoti 1 001 388 eiro. Kamēr vairums latviešu gavilē, citi sāk vilkt paralēles.
“Miljons bērnu rehabilitācijai ir labi. Bet divi miljoni sabiedriskajām attiecībām – vēl labāk. Bērnu aizsardzības centra miljonāru iepirkumi par audžuģimeņu informēšanas kampaņu, ūdens pudelēm ar logotipu un sērojošo bērnu algoritmiem,” publiski izteicies Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantinovs.
Pilnu abu sarunu ar Liepnieku skaties video.
Jau ziņots, ka visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas “Ziedot.lv” rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem.
Līdz piektdienas vakaram saņemti ap 200 palīdzības pieteikumi no Rīgas, Jūrmalas, Mārupes, Valmieras, Aizputes, Saldus, Smiltenes, Balviem, Dundagas, Gulbenes, Engures, Dobeles, Daugavpils un Liepājas un citām vietām. Janvārī jau pirmie bērni saņems palīdzību.
Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad sabiedrības uzmanību pievērsa kustībai – tās nozīmei, iespējām un bieži vien nepiešķirtajai vērtībai.
Maratona uzmanības centrā ir bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi.
Vienlaikus labdarības maratons izgaismo Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
Līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē “dodpieci.lv” bija iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu “Latvijas Radio 5” ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību. Tāpat līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tika pieņemti labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā.
Līdz 6. janvārim ziedojumi tiks pieņemti “ziedot.lv” tīmekļa vietnē vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu pieci eiro).
Labdarības maratons “Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta “Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā.