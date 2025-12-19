VIDEO. Bērnu sirsnīgā reakcija uz tēta izkārtotajām Ziemassvētku gaismiņām kļūst par interneta hitu 0
Sociālajos tīklos popularitāti guvis sirsnīgs video, kurā redzama divu mazu zēnu neviltotā sajūsma par tēta radīto Ziemassvētku gaismu brīnumu. Kadrā iemūžināts brīdis, kad trīs bērni burtiski eksplodē priekā brīdī, kad vecāki beidzot atklāj viņiem izgaismoto pagalmu.
Siltās ziemas drēbēs ietinušies mazulīši stāv ārā, kamēr vecāki skaita lielajam atklāšanas brīdim. Tēvs novelk no zēnu acīm cepures un tūlīt seko skaļš izbrīna ieelpas vilnis — krāsainās gaismiņas atmirdz viņu skatienos.
Viens no zēniem neticībā iepleš acis, pēc tam sāk lēkāt apkārt un skaļi izkliedz: “Vauuu!” Viņš pat pieliecas uz priekšu, rokas uz ceļiem, lai labāk aptvertu skaisto skatu, un turpina sajūsmināti bļaut.
Otrs puisēns stāv mierīgāk, taču tikpat pārsteigts, skaļi izsaucoties: “Vau!” Kad tēvs pajautā, vai patīk rotājumi, viens no zēniem nosaka stingru “jā”, bet otrs smejoties pārmet: “Tāpēc tu biji tik ilgi ārā!”.
Kad pirmie prieka brīži norimst, kamera pievēršas mazākajai māsai mammas rokās. Arī mazulīte savaldzina skatītājus, klusi un aizkustinoši izdvešot savu “vau”.
Mamma Amanda Luisa atklājusi “Storyful”, ka logu žalūzijas visu laiku turējusi aizvērtas, lai bērni neredzētu, kā tētis gatavo viņiem pārsteigumu.
Video noslēgumā redzama Luisa ģimenes māja, grezni izgaismota ar mirdzošām virtenēm kokos un spožu arku rindu gar pagalma malu. Viens no zēniem lūdz tētim, vai drīkst izskriet cauri arkai — pēc mammas atļaujas bērni laimīgi metas skriet zālienā. Kamēr viņi smejas un skrien pa tumsā mirdzošo pagalmu, kamera atkal pavēršas uz mirdzošo māju un mazulīti, kura izdod vēl vienu aizrautīgu, pieklusušu spiedzienu.