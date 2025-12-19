VIDEO. NATO lidmašīnas debesīs izveido Ziemassvētku eglīti 0
Ziemeļvalstu debesīs arī šogad parādījusies iespaidīga Ziemassvētku eglīte, ko veidojušas militārās lidmašīnas.
Zviedrijas bruņoto spēku ikgadējie “Ziemassvētku eglītes lidojumi” šoreiz notiek ar īpašu pastiprinājumu – tajos piedalās arī Dānijas un Somijas gaisa spēki.
Šogad tradīcija iezīmē vēl vienu nozīmīgu pavērsienu – pirmo reizi vienu no formācijas lidojumiem vada “JAS 39 Gripen E” iznīcinātājs, kas ciešā formācijā ar citām lidmašīnām debesīs izveido eglītes siluetu.
Zviedrijas gaisa spēku komandieris, ģenerālmajors Jonass Vikmans, uzsvēris, ka šie lidojumi ir daudz vairāk nekā tikai skaista Ziemassvētku tradīcija.
“Mūsu kopīgie Ziemassvētku eglītes lidojumi ir redzams simbols tam, par ko kļuvis Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbības modelis – operatīvi integrēts, savstarpēji pastiprinošs un balstīts mūsu kopīgajās saistībās kā sabiedrotajiem. Lidot kopā šajā tradīcijā ir privilēģija un atgādinājums, ka mūsu kopējais gaisa spēks ir stiprāks, ja rīkojamies vienoti,” viņš norāda.
Šis ir ne tikai iecienīts svētku notikums sabiedrībai, bet arī būtiska daļa no ikdienas militārās aviācijas apmācības.
Šādi lidojumi sniedz vērtīgu pieredzi jaunākajiem pilotiem, vienlaikus stiprinot kopīgu plānošanu un sadarbību ar Dānijas un Somijas gaisa spēkiem.
Drošība šajos lidojumos ir absolūta prioritāte. Tos atceļ, ja laikapstākļi neļauj droši lidot ciešā formācijā vai ja mākoņu sega ir pārāk zema un bieza, lai eglīti būtu iespējams saskatīt no zemes.