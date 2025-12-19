VIDEO. “Nav pieņemami, ka kāds cieš sāpes vai pat zaudē dzīvību naudas dēļ!” Ēriks stāsta, kas viņu motivēja “Dod pieci!” ziedot 100 000 eiro 30
Ceturtdien, 18. decembrī, noslēdzas Latvijas Sabiedriskā medija labdarības maratons “Dod pieci!”, kurā saziedoti 1 001 388 eiro rehabilitācijas nodarbībām bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Īpaši emocionāls brīdis bija četras stundas pirms maratona noslēguma, kad stikla studijā, brīdī, kad arī LTV dienas ziņas viesojās, lai pavēstītu to, cik tad naudas šobrīd saziedot.
Grēviņš saņēma ziņu, ka uzņēmējs Ēriks Altrums ar sievu, dodoties šobrīd uz Busuļa koncertu, noziedo bērnu rehabilitācijai 100 000 eiro! Elīna Samsonova uzreiz jau izplūda asarās, neticami! Līdzīgas emocijas bija arī LTV personībai Jānim Gestem!
Kas nupat notika #Dodpieci👏🏻👏🏻👏🏻 Ērik!!! Paldies! Asaras🎄🎄🎄
— Jānis Geste 🇱🇻 (@gestins) December 19, 2024
Šis brīdis iemūžināts arī LTV dienas ziņās. Sajūsmas sacieni no stikla studijas gan palika aizkadrā, kad visi trīs maratona vadītāji nespēja noticēt tik ievērojamam ziedojumam!
Medijiem izdevās ar Ēriku Altroku sazināties un lūgt viņam komentēt, kas pamudinājis spert šādu soli: “Manuprāt, ziedošana ir pašsaprotama – ja cilvēkam ir iespēja palīdzēt, tas ir jādara. Nav pieņemami, ka kāds cieš sāpes vai pat zaudē dzīvību tikai tāpēc, ka trūkst finansējuma palīdzībai.
Tāpēc man nav saprotami, kā var pagriezt muguru palīdzības lūgumam. Es izvēlos atbalstīt “Dod pieci!”, jo jau 12 gadus cilvēki šajā maratonā ziedo sevi, lai palīdzētu citiem. Es uzticos arī Ziedot.lv – organizācijai ar skaidrām vadlīnijām, kas atbildīgi izvērtē katru gadījumu. Tāpēc arī ziedoju jums – lai palīdzība nonāktu tur, kur tā patiešām nepieciešama!”
Jau ziņots, ka stikla studijā pagājušas piepildītas sešas diennaktis – uzklausīti aizkustinoši un silti ziedotāju stāsti, nozares ekspertu viedokļi, tēmas viesu pieredze, kā arī visdažādāko žanru skaņdarbi. “Dod pieci!” rīkotāji nosūtījuši atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām par atbalsta stiprināšanu bērniem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem un kustīgas, veselīgas sabiedrības veicināšanu Latvijā. “Dod pieci!” komanda saka lielu paldies ikvienam ziedotājam par sniegto atbalstu šī gada labdarības maratona mērķa īstenošanai!
“Šogad “Dod pieci!” īpašu uzmanību pievērsa veselībai, kustībai un bērnu patstāvības stiprināšanai. Kustība ir brīvība – gan ķermenim, gan garam, jebkurā vecumā, un to cenšos atgādināt arī saviem kolēģiem. Mums ir prāts, emocijas un intelekts, taču bieži aizmirstam, ka mums ir arī ķermenis. Ja tas ir labā formā un mums ir iespēja kustēties, tas kļūst par stabilu bāzi, lai ilgtermiņā būtu spēcīgi arī citās dzīves jomās. Ceru, ka šis vēstījums paliks ar mums arī pēc maratona noslēguma, jo, kā šajā nedēļā esam pārliecinājušies, veselība un kustība ir visa pamatā,” norāda Latvijas Sabiedriskā medija valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzena.
“Redzot sabiedrības atsaucību, man ir ticība, cerība un mīlestība, ka mēs spējam palīdzēt tur, kur palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Taču tikpat svarīgi ir domāt sistēmiski: nodrošināt agrīnu intervenci un atbalstu ģimenēm jau no brīža, kad problēma tiek atklāta, kā arī veidot kvalitatīvu datu bāzi. Tā ir būtiska, lai valsts ilgtermiņā varētu plānot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu finansējumu bērnu rehabilitācijai,” uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.