Baiba Braže: Latvija nosoda Irānas uzbrukumus un pauž solidaritāti ar Līča valstīm 0

LETA
19:13, 5. marts 2026
Eiropas Savienības (ES) augstās pārstāves Kajas Kallasas sasauktajā ES-Līča valstu ārlietu ministru sanāksmē par situācijas attīstību Irānā un Tuvo Austrumu reģionā Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) uzsvēra, ka Latvija stingri nosoda neizprovocētos Irānas uzbrukumus Tuvo Austrumu un Līča valstīm, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā.

Ministre sacīja, ka uzbrukumi rada draudus reģionālajam un starptautiskajam mieram un drošībai un pārkāpj reģiona valstu suverenitāti un teritoriālo integritāti. ES-Līča valstu ārlietu ministri pieņēma arī kopīgu paziņojumu.

Braže norādīja, ka stingru nosodījumu neizprovocētajiem Irānas uzbrukumiem Tuvo Austrumu reģiona valstīm Latvija pauda ANO Drošības padomē.

“Latvija pilnībā solidarizējas ar Irānas tautu un Irānas uzbrukumu skarto valstu iedzīvotājiem. Augstu novērtējam Tuvo Austrumu reģiona un Līča valstu noturību, atvairot Irānas uzbrukumus. Informēju Līča valstu ministrus par Latvijas sasniegumiem dronu tehnoloģiju jomā un ka varam piedāvāt reģiona valstīm pie mums radītās pretdronu sistēmas,” sacīja politiķe.

Viņasprāt, prioritāte pašlaik ir nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību, izvairīties no plašāka reģionāla konflikta un novērst situācijas turpmāku eskalāciju. Viņa uzsvēra, ka stabilitāte reģionā ir būtiska globālajai drošībai.

Braže arī norādīja, ka Irāna ilgstoši un mērķtiecīgi centusies destabilizēt situāciju Tuvo Austrumu reģionā un globāli, tostarp tieši atbalstījusi Krievijas karu Ukrainā. Irāna uzbrukumiem Tuvo Austrumu reģiona un Līča valstīm izmanto “Shahed” dronus – tos pašus, ko tā nodevusi Krievijai agresijas īstenošanai Ukrainā.

Ministre uzsvēra, ka Irāna ir sistemātiski pārkāpusi savas starptautiskās saistības un apdraudējusi starptautisko mieru un drošību. Desmitgadēm tā ir atbalstījusi, apbruņojusi, finansējusi un apmācījusi teroristiskos grupējumus, tostarp “Hamās”, “Hezbollah” un hutiešus. Irānas režīms atklāti uzturējis nelikumīgo kodolprogrammu, neraugoties uz atkārtotiem diplomātiskiem centieniem no ES, Apvienotās Karalistes un ASV, atgādināja Braže. Viņa arī uzsvēra, ka Irāna ir plaši iesaistījusies sankciju apiešanā, ir izteikusi draudus ES valstīm saistībā ar Irānas Revolucionārās Gvardes apstiprināšanu par teroristu organizāciju.

Ministrijā atgādina, ka Latvija vairākkārt paudusi nosodījumu Irānas režīma rīcībai, tajā skaitā par sadarbības trūkumu ar starptautisko sabiedrību un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par tās nelikumīgo kodolprogrammu.

Latvija ir pievienojusies ES kopīgajam paziņojumam par situāciju Tuvajos Austrumos. Latvija rūpīgi seko līdzi situācijai Tuvo Austrumu un Līča reģiona valstīs, ir pastāvīgā kontaktā ar vēstniecībām, ES valstīm un citām valstīm, skaidro ministrijā. Kopš 28. februāra Bražei ir bijušas telefonsarunas ar Izraēlas, Jordānijas, Kuveitas, Azerbaidžānas un Armēnijas ārlietu ministriem.

Šī situācija reģionā izveidojās pēc tam, kad 28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Irāna veica pretuzbrukumus Izraēlai un vairākām Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes vai bruņotie spēki – Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Bahreinai, Kataram, Kuveitai, Irākai, Jordānijai un Saūda Arābijai, kā arī Kiprai. Vairākas valstis slēdza savas gaisa telpas. 4. martā sākās to daļēja, bet ne pilnīga atvēršana.

