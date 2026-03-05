Beidzamās dienās notikuši divi gadījumi, par ko uzzināja portāls LA.LV un kas rada satraukumu par to, kas notiek tepat, mūsu apkārtnē. Ar pneimatisko ieraoci sašautas divas sievietes. Nav gan zināms, vai abi šie gadījumi ir savstarpēji saistīti, taču stāstos redzamas vairākas līdzības.
Ar pirmo stāstu par notikušo 3.martā ar mums dalījās Krista (visi vārdi šajā rakstā ir mainīti). Cietusī ir viņas mamma.
Soliņš Imantā
Krista stāsta: “Ap plkst.16.00 mani vecāki, kas ir pensijas vecumā, bija apsēdušies uz soliņa Imantā, pie daudzdzīvokļu mājām Anniņmuižas bulvārī. Pēkšņi mamma sajuta stipru triecienu pa celi, esot bijusi sajūta, ka viņas kāja sprāgst. Ir aizdomas, ka tas bija šāviens no pneimatiskā ieroča. Mamma bija šokā, tāpēc uzreiz pat nesaprata, kā reaģēt, devusies uz dzīvokli, kur sniegusi sev pirmo palīdzību, pielikusi pie ceļa ledu. Kāja kļuva zila un pietūka.”
Kristas mamma nedaudz vēlāk sazinājusies ar policiju un informējusi par notikušo. Gan viņa, gan viņas vīrs ir šokā par notikušo.
Analizējot piedzīvoto, viņiem esot aizdomas, ka šāviens bijis pa kādas no māju logiem, esot pat aizdomas par kādu aizdomīgu jaunieti, kurš tur dzīvo un kuram esot psihiska rakstura problēmas.
Ģimene ir neizpratnē, kā kas tāds var notikt gaišā diennakts laikā, viņiem neesot nekādu ienaidnieku, neesot bijuši arī nekādi konflikti, kas liktu domāt, ka šāviens bijis apzināts un ļaunprātīgs. Bet kas tad notika? Ģimene cer, ka policijai to izdosies noskaidrot.
Vakarbuļļu pludmale
Savukārt otra stāsta notikumi risinājušies Vakarbuļļu pludmalē, kur vakar baisus brīžus piedzīvojusi Mudīte, kura kopā ar draudzeni pa dienu devusies pastaigā līdz jūrai.
Viņa nupat palaista mājās no slimnīcas un dalās pārdzīvotajā: “Vakar pēc visiem notikumiem jutos kā eiforijā vai šokā, pat nezinu, kā to nosaukt, nevarēju pat saprast, kas īsti noticis. Šodien jau pamazām saprotu, kas īsti notika. Mediķi ir konstatējuši, ka svešķermenis (lode) joprojām atrodas manā ķermenī, un to nebūs vienkārši izņemt – tas atrodas tuvu mugurkaulam. Šāvējs trāpīja man zem lāpstiņas.”
Šobrīd Mudīte atrodas ārstu uzraudzībā. Bet kā tad viss notika? Ap plkst.14.40 abas ar draudzeni devušās pastaigā pa Zēģeļu ielu, kur ir laipa līdz jūrai. Pēkšņi Mudīte iebļāvusies un saļimusi, bet draudzene pat nesapratusi, kas notiek, dzirdējusi vien tādu kā paukšķi.
“Teicu viņai, ka man sāp tā, ka nevaru paiet. Viņa redzēja, ka man ir slikti, un palīdzēja aiziet līdz soliņam, lai varu apsēsties. Pati skrēja paskatīties, vai tuvumā nav redzams kāds cilvēks, taču neviena nebija,” pārdzīvotajā dalās Mudīte.
Notikumi risinājušies aptuveni 1 km no viņas mājām, tāpēc ar draudzenes palīdzību devušās atpakaļ. Mājās pamanījušas, ka jakā ir caurums un redzamas asinis, tāpēc draudzene rosinājusi izsaukt “ātro palīdzību”. Tā arī darījušas.
“Man sāka sāpēt arī niere, biju satraukusies. Kad ieradās mediķi, joprojām biju tādā kā šoka stāvoklī. Mediķi gribēja mani vest uz slimnīcu, taču atteicos, jo šķita, ka viss būs labi, ka sāpes pāries. Saņēmu šprices pret sāpēm un paliku mājās, bet naktī pamodos un bija grūti aizmigt, jo sāpēja ļoti, tāpēc no rīta atkal zvanīju “ātrajiem” un nu jau devos uz slimnīcu. Labi, ka tā. Ārsti apstiprināja, ka brūce ir šauta ar pneimatisko ieroci. Šobrīd tiek gatavots ekspertīzes slēdziens, lai varu to nodot policijai. Policija arī ieradās gan vakar pēc tam, kad pie manis bija mediķi, gan šodien slimnīcā. Esmu viņiem iespējami detalizēti izstāstījusi visu situāciju, ceru, ka izdosies atrast vainīgo,” saka Mudīte.
Viņa joprojām jūtas ne visai labi, jūt sāpes un bailes vienlaikus. Un, līdzīgi kā iepriekš pieminētā sieviete, arī Mudīte saka, ka diezin vai šis notikums ir bijis kāds apzināts solis, jo viņai neesot tādu nelabvēļu, kas tīši šādi vēlētos uzbrukt.
Policija veic pastiprinātu patrulēšanu
Lai saprastu, vai policija ir informēta par šiem notikumiem un kā īpaši uz tiem reaģē, sazinājos ar Valsts policiju.
Viņi norāda: “Valsts policijā ir saņemti iesniegumi no divām sievietēm, kurām, iespējams, ar pneimatisko ieroci nodarīti miesas bojājumi. Saistībā ar notikušo uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par iespējamu maznozīmīgu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu.
Valsts policija apkārtnē veic pastiprinātu patrulēšanu. Šobrīd nav objektīvu pierādījumu, ka abi gadījumi ir saistīti.
Likumsargi aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija saistībā ar notikušo, zvanot pa tālruņa numuru 25496866, 67500715 vai 112!”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!