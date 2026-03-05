Foto: Evija Trifanova/LETA

"Viņš ir bijis paraugs!" Latvieši skumst par Jāņa Streiča zaudējumu un dalās savos atmiņu stāstos

5. marts 2026
89 gadu vecumā mūžībā devies latviešu kinorežisors un scenārists Jānis Streičs, aģentūrai LETA apstiprināja Nacionālajā kino centrā (NKC).

Šodien, atminoties Jāni Streiču, vaicājam režisoram Andrejam Ēķim, ko par savu aroda brāli atceras viņš. Andrejs saka: “Jānis Streičs savos darbos ir parādījis, kāds ir latvietis. Reizēm mēs paši to nezinām, taču šajās filmās tas ir iekodēts ļoti precīzi. Visvērtīgākais šajās filmās ir tieši cilvēku raksturu atspoguļojums. Viņš ir bijis arī mans paraugs darbā, viņa pēdas latviešu kino paliks mūžīgas. Savās filmās atveidojot cilvēku raksturus, es iedomājos, kā to būtu darījis viņš. Šis ir milzīgs zaudējums mums visiem.”

Arī cilvēki sociālajos tīklos dalās atmiņās un piemin Jāni Streiču.

