“Viņš ir bijis paraugs!” Latvieši skumst par Jāņa Streiča zaudējumu un dalās savos atmiņu stāstos 0
89 gadu vecumā mūžībā devies latviešu kinorežisors un scenārists Jānis Streičs, aģentūrai LETA apstiprināja Nacionālajā kino centrā (NKC).
Šodien, atminoties Jāni Streiču, vaicājam režisoram Andrejam Ēķim, ko par savu aroda brāli atceras viņš. Andrejs saka: “Jānis Streičs savos darbos ir parādījis, kāds ir latvietis. Reizēm mēs paši to nezinām, taču šajās filmās tas ir iekodēts ļoti precīzi. Visvērtīgākais šajās filmās ir tieši cilvēku raksturu atspoguļojums. Viņš ir bijis arī mans paraugs darbā, viņa pēdas latviešu kino paliks mūžīgas. Savās filmās atveidojot cilvēku raksturus, es iedomājos, kā to būtu darījis viņš. Šis ir milzīgs zaudējums mums visiem.”
Arī cilvēki sociālajos tīklos dalās atmiņās un piemin Jāni Streiču.
Vai… Jānis Streičs:(.
Izlasīju. Skumja ziņa. Nezkāpēc prātā ienāca šis. Streičs vienmēr bija savās filmās https://t.co/QM9YJ2RQBR pic.twitter.com/UEPamKTQX5
Šodien ļoti skumji, izlasot ziņu, ka mūžībā devies kino un teātra režisors, scenārists, aktieris, rakstnieks un gleznotājs Jānis Streičs. Viņa darbi ienesuši prieku un smieklus gandrīz katrā Latvijas mājā, un arī man tie ir ļoti personīgi tuvi. Visdziļākā līdzjūtība ģimenei,… pic.twitter.com/Z3h1QZbgsC
Mūžībā aizgājis latviešu ğēnijs un ❤️cilvēks
Jānis Streičs.
Liels paldies par iespēju satikties, būt kopā, draudzēties.
Lai gaišs ceļš mūžībā Tavai dvēselei, Draugs🙏✨️ pic.twitter.com/G5GVhiav9d
Jānis Streičs pic.twitter.com/F7W9OAVLhu
