Baseini – vasaras atspulgs tavā pagalmā 0
Izbaudi vasaru savās mājās – Averto baseini pārvērš pagalmu par īstu atpūtas oāzi. Pieejami gan piepūšamie, gan karkasa modeļi, kā arī relaksējošie LayZSpa džakuzi, kas piemēroti ģimenēm un draugu lokam. Tā nav tikai peldēšanās – tas ir mierīgs brīdis sev un prieks kopā ar tuvākajiem.
Kāpēc izvēlēties Averto baseinus?
- Viegla uzstādīšana. Vienā dienā baseins ir gatavs – piepildi ar ūdeni un baudi ūdens priekus.
- Plaša izvēle. No piepūšamajiem līdz karkasa baseiniem – katrai gaumei, vajadzībai un budžetam.
- Viss nepieciešamais komplektā. Filtri, sildītāji, pārsegi un paklājiņi, lai ūdens vienmēr būtu tīrs un uzturēšana – vienkārša.
Kā izvēlēties baseinu savam pagalmam?
- Izvērtē vajadzības. Ja baseins nepieciešams bērniem rotaļām un ātrām vasaras peldēm, pietiks ar vienkāršu piepūšamo modeli, ko viegli uzstādīt un tikpat viegli novākt. Ja vēlies stabilāku, ilgtermiņa risinājumu ģimenes atpūtai vai dārza ballītēm, laba izvēle būs karkasa baseins, kas kalpo vairākas sezonas. Savukārt, ja meklē mieru un relaksāciju pēc darba dienas, LayZSpa džakuzi sniegs masāžas efektu un komfortu jebkurā gadalaikā.
- Izmēri un forma. Mazākiem pagalmiem labi der kompaktāki, apaļi baseini, kuros ērti atvēsināties bērniem un pieaugušajiem. Ja vieta atļauj, taisnstūra vai lielāka izmēra baseins būs ideāls aktīvām spēlēm, peldēšanai un ģimenes viesībām. Atceries: jo lielāks baseins, jo vairāk ūdens tas prasa, bet arī dod vairāk brīvības kustībām.
- Komplektācija. Lai baseinu būtu viegli uzturēt, svarīgi izvēlēties modeli ar piemērotu aprīkojumu. Filtri uztur ūdeni tīru, vāki pasargā no netīrumiem un saglabā siltumu, sildītāji un termoregulatori ļauj baudīt ūdeni arī vēsākās dienās. Papildu drošībai un ērtībai var noderēt paklājiņi zem baseina, kāpnes vai speciāli pārvalki.
Drošība un kopšana – lai peldes būtu bezrūpīgas
- Bērnu uzraudzība. Baseins ir liels prieks mazajiem, bet arī liels risks, ja viņi paliek vieni. Pat seklā ūdenī bērns var paslīdēt vai nejauši ieelpot ūdeni, tāpēc baseina tuvumā vienmēr jābūt pieaugušajam. Īpaši svarīgi tas ir, ja ūdenī rotaļājas vairāki bērni vienlaikus – pieaugušais palīdz uzturēt kārtību un drošību.
- Pārsegs. Baseina vāks nav tikai ērtība, bet arī drošības elements. Tas pasargā ūdeni no lapām, putekļiem un kukaiņiem, uztur ūdeni tīrāku un palīdz ilgāk saglabāt siltumu. Turklāt pārsegs mazina risku, ka mazs bērns vai dzīvnieks varētu nejauši iekrist baseinā, ja tas netiek izmantots.
- Filtrēšanas sistēma. Lai baseina ūdens būtu veselīgs un patīkams peldēšanai, tas regulāri jātīra. Filtrēšanas sistēma nepārtraukti uztur ūdeni kustībā, aiztur netīrumus un samazina baktēriju vairošanās risku. Regulāra filtru tīrīšana un ūdens dezinfekcija (piemēram, ar speciālām ķimikālijām vai sālsūdens sistēmu) palīdz uzturēt baseinu drošā un higiēniskā stāvoklī visai ģimenei.Averto priekšrocības
- Vairāk nekā 15 gadu pieredze un plašs risinājumu klāsts.
- Pieejamas cenas un viss nepieciešamais komfortam – no sūkņiem līdz pārsegiem.
- Veikals Rīgā, Kleistu ielā 31 – iespēja apskatīt baseinus klātienē un saņemt padomu no speciālistiem.
Atklāj vasaras brīvību ar Averto baseinu
Pārvērt savu pagalmu par vietu, kur atdzīvina ūdens šalkas un smiekli. Averto baseini ir uzticami, ērti lietojami un piemēroti visai ģimenei. Izvēlies savu baseinu un radi mājās sajūtu, ka vasara nekad nebeidzas.