14:55, 17. decembris 2025
ASV ir gatavas būtiski pastiprināt spiedienu uz Kremli, ja Krievija atkal noraidīs miera vienošanos ar Ukrainu. Maskava labi apzinās, cik spēcīgi ekonomiskie instrumenti ir Trampa rokās, raksta “Dialog”, atsaucoties uz “Bloomberg”.

Vašingtona apsver iespēju ieviest jaunu sankciju paketi pret Krieviju un tās enerģētikas sektoru, ja Putins noraidīs miera vienošanos par Ukrainu. Aģentūras avoti norāda, ka jaunas sankcijas varētu tikt izziņotas jau šonedēļ. “Bloomberg” sarunbiedri uzsver, ka ASV finanšu ministrs Skots Bessents šīs nedēļas sākumā apsprieda plānus ar vairākiem Eiropas vēstniekiem.

Primāri runa ir par Krievijas Federācijas enerģētikas sektoru – galveno ieņēmumu avotu kara finansēšanai.

Triecieni “ēnu flotei” un starpniekiem

Apsveramo pasākumu vidū ir sankcijas pret Krievijas tā dēvēto “ēnu flotes” tankkuģiem. Tieši šie kuģi tiek izmantoti naftas transportēšanai, apietot Rietumu ierobežojumus. Turklāt ASV varētu ieviest sankcijas pret tirgotājiem un starpniekiem, kas palīdz Maskavai veikt šādas darījumus un slēpt Krievijas naftas izcelsmi.

Trampa lēmums

Vienlaikus aģentūras sarunbiedri uzsver, ka galīgais lēmums paliek ASV prezidenta Donalda Trampa ziņā. Tomēr jau fakts, ka sankcijas tiek gatavotas, tiek uzskatīts par skaidru signālu Maskavai. Vašingtona norāda, ka kara pagarināšana un nepieņemamu nosacījumu izvirzīšana sarunās radīs tiešu ekonomisku cenu.

Krievijas finanses jau uz sabrukuma robežas

Krievija joprojām pieprasa nosacījumus, kas praktiski nozīmētu Ukrainas padevību. Šajā kontekstā jauno sankciju draudi kļūst par vienu no svarīgākajiem spiediena instrumentiem pret Kremlī. Ņemot vērā naftas ieņēmumu samazināšanos, budžeta deficīta pieaugumu un problēmas ar ārvalstu valūtas ieņēmumiem, papildu ierobežojumi naftas eksportam un loģistikai varētu būtiski sašaurināt Putina iespējas. Krievijas ekonomika jau darbojas uz maksimumu, un vēl viens sankciju trieciens var nopietni ierobežot kara turpināšanas iespējas.

