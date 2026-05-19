Tuvojoties vasaras brīvlaikam, daudzi vecāki sāk plānot bērnu braucienus, piemēram, sporta nometnes, sacensības, ekskursijas vai ciemošanās pie radiem ārvalstīs. Taču līdz ar prieku par gaidāmo piedzīvojumu vecākiem nereti rodas arī satraukums, īpaši situācijās, kad bērns uz ārvalstīm dosies bez mammas un tēta – vai visi dokumenti būs kārtībā, vai nepieciešama pilnvara un kas vēl jāņem vērā pirms brauciena.
Arī mūsu lasītājai Kristai šovasar gaidāma līdzīga situācija. Viņas 11 gadus vecais bērns šogad dosies divos braucienos bez vecākiem – vienā kopā ar futbola komandu, otrā kopā ar omīti. Tāpēc mamma vēlējās noskaidrot, kādi dokumenti šādos gadījumos nepieciešami un kas vecākiem noteikti jāzina pirms bērna došanās ārpus Latvijas.
Lai noskaidrotu, kāda kārtība attiecas uz nepilngadīgu bērnu ceļošanu bez vecākiem skaidrojumu lūdzu Valsts robežsardzei.
Valsts robežsardze atgādina, ka Latvijas valstspiederīgajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam, vieniem pašiem vai personu, kuri nav vecāki, pavadībā izceļojot no Latvijas uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Šengenas līguma dalībvalsts vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, papildus derīgam ceļošanas dokumentam ir jāuzrāda vismaz viena vecāka notariāli apliecināta piekrišana, pilnvara vai bāriņtiesas lēmums bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Šādu kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.721 “Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu”.
Vienlaikus robežsardzē uzsver, ka šādas pilnvaras nav nepieciešamas, ceļojot pa Šengenas zonas valstīm, Eiropas Savienības valstīm, kā arī uz Lielbritāniju un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti. Piemēram, bērnam – Latvijas pilsonim -, vienam pašam dodoties uz Lietuvu vai Igauniju, līdzi nepieciešams tikai derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Robežsardzē arī skaidro, ka bērni, kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki ar Latvijā piešķirtu bezvalstnieka statusu, var izceļot no Latvijas patstāvīgi vai pilnvarotas personas pavadībā arī uz Eiropas Savienības valstīm, kuras nav pievienojušās Šengenas līgumam – proti, Īriju un Kipru -, neuzrādot papildu dokumentus, piemēram, notariāli apliecinātu vecāku piekrišanu.
Savukārt attiecībā uz valodu robežsardze norāda, ka Latvijas ārējās robežas šķērsošanai pietiek ar notariāli apliecinātu piekrišanu latviešu valodā.
Robežsardze arī atgādina, ka Eiropas Savienības pilsoņiem vienīgais derīgais dokuments ieceļošanai Apvienotajā Karalistē ir pilsoņa pase. Personas apliecība jeb ID karte netiek atzīta par derīgu ceļošanas dokumentu ieceļošanai šajā valstī.
Tuvojoties skolēnu brīvlaikam, robežsardzē aicina vecākus laikus pārbaudīt bērnu dokumentu derīguma termiņus un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi pie notāra noformēt vecāku piekrišanu izceļošanai no valsts.
Ja vecākiem rodas jautājumi vai neskaidrības par bērnu ceļošanas kārtību, Valsts robežsardze aicina sazināties ar dienestu pa diennakts tālruni 67913300 vai rakstot uz e-pastu [email protected].
