Nevarēs pierādīt diagnozi! Ilona Vilkoite par būtisku "sīkumu", uzsākot kādu populāru diētu
TV24 raidījumā “Ārsts atbild” gastroenteroloģe un endoskopiste Ilona Vilkoite skaidroja, kāpēc ārsti neiesaka sākt bezglutēna diētu pirms celiakijas diagnostikas.
Speciāliste norādīja, ka celiakiju iespējams pierādīt tikai tad, ja pacients uzturā turpina lietot glutēnu. Tieši glutēna lietošanas laikā ārsti var konstatēt slimībai raksturīgās izmaiņas gan asins analīzēs, gan tievās zarnas biopsijās.
Ja pacients jau pirms izmeklējumiem ir atteicies no glutēna, diagnozi pierādīt kļūst daudz grūtāk. Šādā gadījumā ārstam var nākties pacientam atkārtoti nozīmēt glutēna lietošanu – tā saukto glutēna provokāciju. Tikai pēc tam iespējams veikt nepieciešamos testus un iegūt ticamus rezultātus.
Vilkoite skaidroja, ka celiakijas diagnostika parasti sākas ar asins analīzēm. Ja tās signalizē par iespējamu celiakiju, nākamais solis ir endoskopija ar biopsiju. Procedūras laikā no tievās zarnas tiek paņemti nelieli audu paraugi, kurus mikroskopā izvērtē morfologi.
Biopsijā ārsti meklē tievās zarnas bārkstiņu atrofiju un citas celiakijai raksturīgas izmaiņas. Tieši šo izmeklējumu kombinācija palīdz apstiprināt diagnozi un izvēlēties pacientam piemērotāko turpmāko ārstēšanu.