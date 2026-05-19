Nevarēs pierādīt diagnozi! Ilona Vilkoite par būtisku “sīkumu”, uzsākot kādu populāru diētu 0

Pievieno LA.LV
Veselam.lv
19:40, 19. maijs 2026
Veselam

TV24 raidījumā “Ārsts atbild” gastroenteroloģe un endoskopiste Ilona Vilkoite skaidroja, kāpēc ārsti neiesaka sākt bezglutēna diētu pirms celiakijas diagnostikas.

Kokteilis
Par šajos mēnešos dzimušajiem mēdz teikt – viņiem ir “zelta sirds” 1
NATO atbild uz Krievijas pārmetumiem Latvijai par Ukrainas dronu uzbrukumiem – arī ASV nāk klajā ar paziņojumu 3
Gaisa trauksme Lietuvā: uz patvertnēm steidzami nogādāts prezidents un citas augsta mēroga amatpersonas 49
Lasīt citas ziņas

Speciāliste norādīja, ka celiakiju iespējams pierādīt tikai tad, ja pacients uzturā turpina lietot glutēnu. Tieši glutēna lietošanas laikā ārsti var konstatēt slimībai raksturīgās izmaiņas gan asins analīzēs, gan tievās zarnas biopsijās.

Ja pacients jau pirms izmeklējumiem ir atteicies no glutēna, diagnozi pierādīt kļūst daudz grūtāk. Šādā gadījumā ārstam var nākties pacientam atkārtoti nozīmēt glutēna lietošanu – tā saukto glutēna provokāciju. Tikai pēc tam iespējams veikt nepieciešamos testus un iegūt ticamus rezultātus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās: kļuvis zināms, pēc kāda principa varētu tikt dalīti amati
Cilvēki būvē pārāk lielas mājas un pēc tam paši to nožēlo – arhitekte skaidro, kāpēc tā notiek
TV24
Iespējami plaša koalīcija vai tomēr mazākuma valdība? – politiķi iekarst diskusijā par to, kāda izskatīsies Kulberga valdība

Vilkoite skaidroja, ka celiakijas diagnostika parasti sākas ar asins analīzēm. Ja tās signalizē par iespējamu celiakiju, nākamais solis ir endoskopija ar biopsiju. Procedūras laikā no tievās zarnas tiek paņemti nelieli audu paraugi, kurus mikroskopā izvērtē morfologi.

Biopsijā ārsti meklē tievās zarnas bārkstiņu atrofiju un citas celiakijai raksturīgas izmaiņas. Tieši šo izmeklējumu kombinācija palīdz apstiprināt diagnozi un izvēlēties pacientam piemērotāko turpmāko ārstēšanu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Svaigas ogas ar čia sēklu pudiņu un valriekstu mērci. Bez glutēna
Veselam
Tas, cik zobu ir mutē, lielā mērā ietekmē arī visu gremošanas sistēmu! Eksperte brīdina par nenojaustiem par draudiem
Veselam
Gastroenterologs Vilkoite: Ja burciņā ir pelējuma virskārta, tad viss burciņas saturs ir sabojāts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.