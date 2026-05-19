"Gulēšana koridorā ir realitāte!" Ukraina brīdina krievus par to, kas viņus sagaida un kam viņiem jāgatavojas
Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihails Podoļaks intervijā “YouTube” kanālam “The Breakfast Show” brīdināja Krievijas iedzīvotājus par to, ka turpmāk triecienu skaits Krievijas teritorijā un Maskavā varētu pieaugt.
Viņš norādīja, ka karš pakāpeniski pāriet Krievijas teritorijā, ņemot vērā Ukrainas raķešu un dronu tehnoloģiju attīstību, un šī tendence turpināsies, kļūstot arvien sistemātiskāka, vēstīts portālā Dialog.ua.
“Patriarhālo dīķu rajonam nāksies pierast pie tā, ka gulēšana koridorā ir realitāte. Tas ir tas, ko Putins solīja Maskavai. Tagad nosaukšu pamata vārdus, kas jāatceras: atspoguļošanās. Mums pēdējo trīsarpus gadu laikā ar pieaugošu intensitāti raķešu un dronu triecieni pa pilsētu centriem ir kļuvuši par ikdienu. Šāda veida karu ved Krievija. Iespējams, Krievijā to iepriekš nesaprata. Viņi domāja, ka ir ļoti patīkami televizorā skatīties, kā kādi “varonīgi puiši” ieiet ciemos un nogalina cilvēkus, bet tas viss notiek kaut kur tālu,”sacīja Podoļaks.
Viņš uzsvēra, ka šobrīd situācija pakāpeniski pāriet uz Krievijas teritoriju un Ukrainas attīstītās raķešu un dronu spējas to veicina. Pēc viņa teiktā, pēdējo aptuveni četru mēnešu laikā regulāri tiek veikti selektīvi triecieni Krievijas teritorijā, un to skaits tikai pieaugs.
“Tas viss ir pārgājis sistēmiskā līmenī, un mēs redzam, ka regulāri tiek veikti triecieni pa Krievijas teritoriju, un tie kļūs tikai biežāki. Protams, redzamas arī Krievijas pretgaisa aizsardzības nepilnības. Tas viss tiek analizēts, tiek veikti pielāgojumi tam, kā rīkoties dažādās situācijās,” viņš sacīja.
Podoļaks arī norādīja, ka detaļās neiedziļināsies, jo to darīs militārie speciālisti, ja uzskatīs par nepieciešamu.
“Es varu tikai teikt, ka viss būs spoguļveidīgi un būtiski pieaugs, tas nozīmē, ka kara sajūta arvien dziļāk iesūksies Krievijas teritorijā. Tā jau tagad ir dziļi Krievijā, bet es runāju par to, ka tā kļūs vēl dziļāka no regularitātes, sistēmiskuma un sajūtu viedokļa tiem, kas atbalsta šo karu pilnā apmērā,” sacīja Podoļaks.